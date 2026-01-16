ครบรอบสถาปนา “ราชมงคลพระนคร” ปีที่ 21 มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเมือง

เฉลิมฉลองปีที่ 21 ราชมงคลพระนคร จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2568
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ RMUTP 21 Years “Keep Going, Be All In ร่วมใจ ก้าวต่อไป ให้สุดแรง” โดยดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดงานว่า 21 ปี ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ยืนหยัดในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบูรณาการ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (Identity) บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงพัฒนาด้านวิชาการ ตลอดจนหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม ที่เน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเปิดกว้างทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ มาตราฐาน โดยการอัพสกิล (Upskill) รีสกิล (Reskill) ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อย สำหรับราชมงคลพระนครในอนาคต ได้ตั้งเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับสากลเป็นที่รู้จักในด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเมือง โดยยกระดับการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของความเป็นเมือง ต่อมา การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าราชมงคลพระนครต้องติดอันดับ 1,000 ชั้นนำของโลก 200 ของ Asia และ 50 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณรายได้มากกว่างบประมาณแผ่นดิน โดยมีเงินสะสมเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ
“เป้าหมายทั้งหมดนี้จะไม่อาจสำเร็จได้ หากขาดพลังจากทีมราชมงคลพระนครทุกท่านผมจึงตั้งใจจะสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ทุกคนภาคภูมิใจ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การทำงานและการเติบโตไปพร้อมกัน ครอบครัวของพวกเราจะเดินหน้าด้วยแนวคิด Keep Going, Be All In ร่วมใจ ก้าวต่อไป ให้สุดแรง โดยจะร่วมใจกันทำงานสะสาง สิ่งที่เป็นอุปสรรค สานต่อ สิ่งดีงามที่สร้างไว้ และสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ณัฐวรพลกล่าว
ภายในพิธียังจัดให้มีการมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2568 การมอบเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลภายนอก