เอ็นไขว้หน้าขาดต้องระวัง! ไม่รักษา เสี่ยงเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร

กีฬาหลายประเภทมักมีการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ข้อเข่าอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการหมุนบิดตัวอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน หรือการกระแทกอย่างรุนแรงจากการปะทะ การเคลื่อนไหวลักษณะนี้มีโอกาสที่จะทำให้เอ็นไขว้หน้าขาด ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของข้อเข่าระยะยาว หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่การบาดเจ็บข้อเรื้อรัง และเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร
อาการแบบไหน เสี่ยงเอ็นไขว้หน้าขาด?
หากพบอาการลักษณะดังต่อไปนี้ เสี่ยงเอ็นไขว้หน้าขาด อย่าชะล่าใจและรีบพบแพทย์ให้ไว
อาการเอ็นไขว้หน้าขาดที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน
ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจนเอ็นไขว้หน้าขาดทันที ผู้ป่วยจะได้ยินเสียงป๊อก หรือรู้สึกถึงอะไรสักอย่างดีดในข้อเข่าทันที จากนั้นจะรู้สึกปวดเข่าอย่างรุนแรง อาจไม่สามารถยืดหรือเหยียดข้อเข่าได้เลย และอาจพบว่าเข่าบวมจากเลือดคั่งในข้อเข่าด้วย
อาการเอ็นไขว้หน้าขาดในระยะยาว
เอ็นไขว้หน้าขาด เป็นการบาดเจ็บที่ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าขึ้นมาใหม่ได้เอง หากไม่ได้รับการรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการเข่าหลวมในระยะยาว เมื่อเข่าหลวมไม่มั่นคง ก็มีโอกาสที่ข้อเข่าจะเคลื่อนผิดตำแหน่ง หรือทำให้บาดเจ็บซ้ำได้ง่าย และนำมาสู่อาการข้อเข่าเสื่อมได้ในอนาคต
อะไรเป็นสาเหตุปัจจัยของเอ็นไขว้หน้าขาด?
การเคลื่อนไหวข้อเข่าที่ผิดปกติเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เอ็นไขว้หน้าขาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการเคลื่อนไหวเข่าในลักษณะผิดปกติ
การเกิดอุบัติเหตุกับข้อเข่า
ไม่ว่าจะเป็นการหกล้ม ตกจากที่สูง หรือถูกกระแทกที่เข่าอย่างรุนแรง ล้วนอาจทำให้ข้อเข่าบิดผิดธรรมชาติ เกิดแรงดึงที่เอ็นไขว้หน้ารุนแรงจนฉีกขาด ซึ่งลักษณะการฉีกขาดอาจเกิดในลักษณะฉีกขาดทั้งหมด หรือฉีกขาดบางส่วนก็ได้
การเล่นกีฬา
กีฬาที่ต้องหมุนตัวเร็ว กระโดดลงน้ำหนัก หรือเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือฟิตเนสบางท่า ล้วนเพิ่มโอกาสให้ข้อเข่าบิดผิดแนว ทำให้เอ็นไขว้หน้ามีความเสี่ยงฉีกขาดสูงขึ้น
เอ็นไขว้หน้าขาด อาจเกิดขึ้นกับใครได้บ้าง?
บุคคลกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดเอ็นไขว้หน้าขาดสูงกว่าคนทั่วไป
• นักกีฬา หรือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา : กีฬาหลายประเภทที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ซึ่งทำให้ข้อเข่าต้องรับภาระอย่างมาก การบิดหมุนที่รวดเร็ว การเปลี่ยนทิศกะทันหัน การกระโดด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เอ็นไขว้หน้าขาด
• ผู้หญิง : ผู้หญิงมีความเสี่ยงเอ็นไขว้หน้าขาดสูงกว่าผู้ชาย เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่าตามธรรมชาติที่น้อยกว่า เมื่อเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเข่าขึ้น และไม่มีกล้ามเนื้อซัปพอร์ต จึงเป็นเหตุให้เอ็นไขว้หน้าขาดง่าย
เอ็นไขว้หน้าขาดรักษาอย่างไร ไม่ผ่าตัดได้ไหม?
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด และมีข้อสงสัยว่า ‘เอ็นไขว้หน้าขาดหายเองได้ไหม’ หรือ ‘เอ็นไขว้หน้าขาดไม่ผ่าตัดได้ไหม’ โดยทั่วไปแล้ว การรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
• การรักษาแบบประคับประคอง
กรณีที่เอ็นไขว้หน้าอักเสบ อาการไม่รุนแรงมาก เอ็นไขว้หน้ามีการฉีกขาดบางส่วน และไม่มีการบาดเจ็บบริเวณอื่นร่วมด้วย แพทย์จะใช้การรักษาแบบประคับประคอง คือ การใช้ยาบรรเทาปวด การใช้ผ้าพยุงซัปพอร์ต และการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าทำหน้าที่พยุงข้อเข่าแทนเอ็นไขว้หน้าที่เสียหายไป
• การรักษาแบบผ่าตัด
หากเอ็นไขว้หน้าขาดทั้งหมด มีอาการบาดเจ็บในตำแหน่งอื่น ๆ ของข้อเข่าร่วมด้วย หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้งานข้อเข่าเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย แพทย์อาจพิจารณาให้เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าขาด ซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันมีทั้งการผ่าตัดแผลเปิด และการส่องกล้องแผลเล็กที่ช่วยให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อย และฟื้นตัวได้ไว ให้กลับมาใช้งานข้อเข่าได้เร็วขึ้น
เอ็นไขว้หน้าขาด รักษาได้ ไม่เสี่ยงข้อเข่าเสื่อม
เมื่อเอ็นไขว้หน้าขาด เข่าที่เคยมั่นคงก็กลับหลวม เสี่ยงบาดเจ็บซ้ำได้ง่าย หากปล่อยไว้นานยังอาจเร่งให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร การเข้ารับการตรวจและรักษาอย่างเหมาะสม สามารถช่วยคืนความมั่นคงให้ข้อเข่า ลดความเจ็บปวด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้
