ฝุ่นพิษกทม.อ่วม! PM 2.5 พุ่งแดงบางรัก 86.6 ไมโครกรัมฯ อีก 69 พื้นที่สีส้ม เริ่มกระทบสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เวลา 07.00 น. พบค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 38.8–86.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเขตบางรักเป็นพื้นที่เดียวที่เข้าสู่ระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นสูงสุด 86.6 ไมโครกรัมฯ ขณะที่อีก 69 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กทม.เตือนประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าค่าฝุ่นอาจทยอยลดลงจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบายอากาศในช่วงต่อไป



วันนี้ (15 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 38.8-86.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐาน 75.1 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป ) จำนวน 1 พื้นที่ คือ เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 86.6 มคก./ลบ.ม.

และเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 69 พื้นที่ คือ
1.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 74.7 มคก./ลบ.ม.
2.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 73.0 มคก./ลบ.ม.
3.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 72.7 มคก./ลบ.ม.
4.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 72.2 มคก./ลบ.ม.
5.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 72.0 มคก./ลบ.ม.
6.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 67.5 มคก./ลบ.ม.
7.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 66.9 มคก./ลบ.ม.
8.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 65.7 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 65.3 มคก./ลบ.ม.
10.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 64.2 มคก./ลบ.ม.
11.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 62.7 มคก./ลบ.ม.
12.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 62.5 มคก./ลบ.ม.
13.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 62.1 มคก./ลบ.ม.
14.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 61.6 มคก./ลบ.ม.
15.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
16.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 60.7 มคก./ลบ.ม.
17.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 60.5 มคก./ลบ.ม.
18.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 59.8 มคก./ลบ.ม.
19.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 58.7 มคก./ลบ.ม.
20.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 58.5 มคก./ลบ.ม.
21.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 58.4 มคก./ลบ.ม.
22.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 58.4 มคก./ลบ.ม.
23.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 58.3 มคก./ลบ.ม.
24.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 58.2 มคก./ลบ.ม.
25.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 57.9 มคก./ลบ.ม.
26.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 57.9 มคก./ลบ.ม.
27.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
28.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 57.6 มคก./ลบ.ม.
29.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 57.3 มคก./ลบ.ม.
30.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 57.2 มคก./ลบ.ม.
31.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 56.8 มคก./ลบ.ม.
32.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
33.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 56.1 มคก./ลบ.ม.
34.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 55.9 มคก./ลบ.ม.
35.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
36.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
37.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 54.6 มคก./ลบ.ม.
38.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 53.9 มคก./ลบ.ม.
39.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
40.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
41.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 53.2 มคก./ลบ.ม.
42.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
43.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
44.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 52.5 มคก./ลบ.ม.
45.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 52.4 มคก./ลบ.ม.
46.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 51.7 มคก./ลบ.ม.
47.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 50.6 มคก./ลบ.ม.
48.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
49.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 50.3 มคก./ลบ.ม.
50.เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
51.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
52.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
53.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
54.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 49.0 มคก./ลบ.ม.
55.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 49.0 มคก./ลบ.ม.
56.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 48.8 มคก./ลบ.ม.
57.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
58.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
59.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 46.7 มคก./ลบ.ม.
60.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 46.3 มคก./ลบ.ม.
61.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 46.1 มคก./ลบ.ม.
62.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.7 มคก./ลบ.ม.
63.สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
64.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
65.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
66.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
67.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
68.เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
69.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม. 


ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน : งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่างวันที่ 15-23 ม.ค. ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน/ดี" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดประกอบกับได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue
