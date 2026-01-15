ฝุ่นพิษกทม.อ่วม! PM 2.5 พุ่งแดงบางรัก 86.6 ไมโครกรัมฯ อีก 69 พื้นที่สีส้ม เริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เวลา 07.00 น. พบค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 38.8–86.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเขตบางรักเป็นพื้นที่เดียวที่เข้าสู่ระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นสูงสุด 86.6 ไมโครกรัมฯ ขณะที่อีก 69 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กทม.เตือนประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าค่าฝุ่นอาจทยอยลดลงจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบายอากาศในช่วงต่อไป
วันนี้ (15 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 38.8-86.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐาน 75.1 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป ) จำนวน 1 พื้นที่ คือ เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 86.6 มคก./ลบ.ม.
และเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 69 พื้นที่ คือ
1.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 74.7 มคก./ลบ.ม.
2.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 73.0 มคก./ลบ.ม.
3.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 72.7 มคก./ลบ.ม.
4.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 72.2 มคก./ลบ.ม.
5.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 72.0 มคก./ลบ.ม.
6.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 67.5 มคก./ลบ.ม.
7.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 66.9 มคก./ลบ.ม.
8.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 65.7 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 65.3 มคก./ลบ.ม.
10.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 64.2 มคก./ลบ.ม.
11.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 62.7 มคก./ลบ.ม.
12.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 62.5 มคก./ลบ.ม.
13.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 62.1 มคก./ลบ.ม.
14.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 61.6 มคก./ลบ.ม.
15.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
16.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 60.7 มคก./ลบ.ม.
17.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 60.5 มคก./ลบ.ม.
18.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 59.8 มคก./ลบ.ม.
19.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 58.7 มคก./ลบ.ม.
20.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 58.5 มคก./ลบ.ม.
21.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 58.4 มคก./ลบ.ม.
22.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 58.4 มคก./ลบ.ม.
23.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 58.3 มคก./ลบ.ม.
24.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 58.2 มคก./ลบ.ม.
25.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 57.9 มคก./ลบ.ม.
26.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 57.9 มคก./ลบ.ม.
27.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
28.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 57.6 มคก./ลบ.ม.
29.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 57.3 มคก./ลบ.ม.
30.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 57.2 มคก./ลบ.ม.
31.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 56.8 มคก./ลบ.ม.
32.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
33.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 56.1 มคก./ลบ.ม.
34.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 55.9 มคก./ลบ.ม.
35.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
36.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
37.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 54.6 มคก./ลบ.ม.
38.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 53.9 มคก./ลบ.ม.
39.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
40.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
41.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 53.2 มคก./ลบ.ม.
42.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
43.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
44.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 52.5 มคก./ลบ.ม.
45.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 52.4 มคก./ลบ.ม.
46.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 51.7 มคก./ลบ.ม.
47.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 50.6 มคก./ลบ.ม.
48.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
49.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 50.3 มคก./ลบ.ม.
50.เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
51.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
52.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
53.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
54.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 49.0 มคก./ลบ.ม.
55.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 49.0 มคก./ลบ.ม.
56.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 48.8 มคก./ลบ.ม.
57.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
58.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
59.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 46.7 มคก./ลบ.ม.
60.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 46.3 มคก./ลบ.ม.
61.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 46.1 มคก./ลบ.ม.
62.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.7 มคก./ลบ.ม.
63.สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
64.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
65.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
66.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
67.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
68.เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
69.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน : งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่างวันที่ 15-23 ม.ค. ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน/ดี" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดประกอบกับได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue