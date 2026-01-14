ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ ม.40 ยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพอิสระ รับเงินทดแทนขาดรายได้วันละ 300 บาท

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2568 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนอาชีพอิสระทั่วประเทศ เนื่องจากมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
รมว.แรงงาน กล่าวว่า สิทธิประโยชน์สำคัญของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีการปรับเพิ่มหลายกรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราที่สูงขึ้น โดยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน รับวันละ 300 บาท กรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รับวันละ 200 บาท และกรณีเข้ารับการตรวจรักษาพร้อมใบรับรองแพทย์ รับครั้งละ 200 บาท ทั้งนี้ ยังครอบคลุมกรณีโรคติดต่ออันตราย รวมถึงโรค Covid-19 โดยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรการของรัฐ สำหรับกรณีทุพพลภาพ ได้มีการปรับเพิ่มเงินทดแทนรายเดือน โดยพิจารณาตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบและทางเลือกที่สมัคร สูงสุดถึงเดือนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่านอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร โดยขยายระยะเวลาการรับเงินจนบุตรอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน สูงสุดไม่เกินคราวละ 2 คน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ประกันตน อีกทั้ง กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ หากไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อไว้ เงินบำเหน็จชราภาพจะเฉลี่ยจ่ายให้ คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร ในจำนวนที่เท่ากัน รวมถึง กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรค Covid-19 และเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรการของรัฐ โดยมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของสำนักงานประกันสังคมในการยกระดับหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ