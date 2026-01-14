ฝุ่นวิกฤตเช้านี้! PM2.5 กทม.แตะสีแดง 4 พื้นที่ “บางรัก” หนักสุด 88.2 เขตสีส้มอีก 66 จุด เริ่มกระทบสุขภาพ

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ (14 ม.ค. 2569) เวลา 07.00 น. กรุงเทพมหานครยังเผชิญฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยทั้งกรุงอยู่ที่ 58.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบพื้นที่สีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 เขต ได้แก่ บางรัก ปทุมวัน สาทร และจตุจักร โดยบางรักพุ่งสูงสุด 88.2 ไมโครกรัมฯ ขณะที่พื้นที่สีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกระจายตัวถึง 66 จุด ทั่วกรุง แนวโน้มฝุ่นยังสะสมจากการระบายอากาศอ่อน หน่วยงานรัฐเร่งคุมเข้มมาตรการ พร้อมขอประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (14 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 39.1-88.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)
พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐาน 75.1 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป ) จำนวน 4 พื้นที่ คือ
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 88.2 มคก./ลบ.ม.
2.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 84.6 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 79.3 มคก./ลบ.ม.
4.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 75.5 มคก./ลบ.ม.
และเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 66 พื้นที่ คือ
1.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 65.5 มคก./ลบ.ม.
2.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 64.6 มคก./ลบ.ม.
3.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 64.5 มคก./ลบ.ม.
4.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 63.6 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 63.4 มคก./ลบ.ม.
6.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 62.4 มคก./ลบ.ม.
7.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 62.0 มคก./ลบ.ม.
8.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 61.9 มคก./ลบ.ม.
9.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
10.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 60.1 มคก./ลบ.ม.
11.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 60.0 มคก./ลบ.ม.
12.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 59.4 มคก./ลบ.ม.
13.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 59.0 มคก./ลบ.ม.
14.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 58.9 มคก./ลบ.ม.
15.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 58.9 มคก./ลบ.ม.
16.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 58.6 มคก./ลบ.ม.
17.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 58.5 มคก./ลบ.ม.
18.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 58.5 มคก./ลบ.ม.
19.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 58.0 มคก./ลบ.ม.
20.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 57.8 มคก./ลบ.ม.
21.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
22.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
23.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
24.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 57.6 มคก./ลบ.ม.
25.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 57.6 มคก./ลบ.ม.
26.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 56.8 มคก./ลบ.ม.
27.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 56.6 มคก./ลบ.ม.
28.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
29.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 55.9 มคก./ลบ.ม.
30.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 55.1 มคก./ลบ.ม.
31.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 55.1 มคก./ลบ.ม.
32.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 55.0 มคก./ลบ.ม.
33.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
34.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
35.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
36.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 54.5 มคก./ลบ.ม.
37.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 54.4 มคก./ลบ.ม.
38.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 54.2 มคก./ลบ.ม.
39.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 54.2 มคก./ลบ.ม.
40.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 53.7 มคก./ลบ.ม.
41.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 53.6 มคก./ลบ.ม.
42.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 53.1 มคก./ลบ.ม.
43.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 52.4 มคก./ลบ.ม.
44.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 52.2 มคก./ลบ.ม.
45.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 52.2 มคก./ลบ.ม.
46.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 52.1 มคก./ลบ.ม.
47.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 51.2 มคก./ลบ.ม.
48.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 50.9 มคก./ลบ.ม.
49.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
50.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
51.สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 49.7 มคก./ลบ.ม.
52.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
53.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
54.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 48.9 มคก./ลบ.ม.
55.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 48.8 มคก./ลบ.ม.
56.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 48.8 มคก./ลบ.ม.
57.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 48.5 มคก./ลบ.ม.
58.เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
59.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 48.0 มคก./ลบ.ม.
60.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
61.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 47.1 มคก./ลบ.ม.
62.เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
63.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 46.1 มคก./ลบ.ม.
64.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
65.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 43.2 มคก./ลบ.ม.
66.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 39.1 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน : งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่าง วันที่ 14 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนวันที่ 15-21 ม.ค. ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดประกอบกับได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
