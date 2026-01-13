“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” รับหน้าที่ “ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ไทย-อินเดีย-เนปาล ครั้งที่ ๑๒”

นับเป็นมิติใหม่ในแวดวงพระพุทธศาสนา เมื่อ “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ดารานักแสดงผู้มากความสามารถ และผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการอุทิศใจ และกาย เพื่อการปฏิบัติ ปริยัติ ในการมุ่งสู่ปฏิเวธ ได้รับหน้าที่ “ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒” เพื่อต่อยอดงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
สำหรับภารกิจ “ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒” นับเป็นภารกิจสำคัญของอุบาสกและอุบาสิกา ในการทำหน้าที่ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของพระสงฆ์ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นเพียงกองทัพหนุนให้กับพระสงฆ์ที่เดินทางจาริกธรรมในไทย-อินเดีย และ เนปาล เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับพุทธศาสนิกชนในการทำหน้าที่แห่งความเป็นพุทธบริษัท รวมทั้งรักษาและต่อยอดศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้หนักแน่นต่อพระรัตนตรัย อันมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก
ขณะที่ “พระครูธีรธรรมปราโมทย์” หรือ “หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร” เจ้าอาวาส วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ ในฐานะ “ประธานโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ไทย-อินเดีย-เนปาล” ให้หลักธรรมว่า
“อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก (None - violence brings peace.)หากโลกนี้ถือความงามด้วยความรัก โลกก็จักถือความงามด้วยความหวัง
หากโลกนี้ถือความงามด้วยความชัง โลกก็จักถือความงามด้วยความเลว” หลวงพ่อสำเริงฯให้แง่คิดด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสเปิดตัว “ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ไทย-อินเดีย-เนปาล ครั้งที่๑๒”
ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ พระสงฆ์ รวมทั้งอุบาสกและอุบาสิกา ราว 80 ชีวิต จะเดินทางไปยังวัดพุทธวิชยาราม (คลอง6) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยพระครูเกษมวรกิจ หรือ หลวงพ่อวิชัย เขมิโย อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยในวันดังกล่าวจะมีเจ้าภาพร่วมถวายเต้นท์ หรือ กุฏิน้อยเคลื่อนที่ , อุปกรณ์การจาริกธรรม , ยารักษาโรค และ ถวายปัจจัยไทยธรรม โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย