ศศินทร์จัด Open House วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเรียนในปีการศึกษา 2569 ร่วมงาน Sasin Open House ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศศินทร์ จุฬาฯ
ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของศศินทร์ ทั้ง MBA, Executive MBA และ DBA ภายในงานยังมีนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์ศศินทร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโปรแกรมที่สนใจ และสำหรับสำหรับผู้สมัครเรียน Sasin MBA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ GMAT ห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษ GMAT Insights Session ที่ศศินทร์จัดร่วมกับ GMAC ในเวลา 13.00–13.45 น. (หลังงาน Sasin Open House)
ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ที่ https://tinyurl.com/6swn8fw4
ลงทะเบียนเข้าร่วม GMAT Insights Session ได้ที่ https://tinyurl.com/mvfkkbv4