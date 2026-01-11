ดีป้า เปิดกิจกรรมจับสลากเลือกหลักสูตร/ประเทศ และสอบสัมภาษณ์ โครงการ ODOS Summer Camp (Class of 2026)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า เปิดกิจกรรมจับสลากเลือกหลักสูตร/ประเทศ และสอบสัมภาษณ์โครงการ ODOS Summer Camp (Class of 2026) เดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาด้านดิจิทัลในระดับสากลแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ODOS Summer Camp เปิดกิจกรรม ODOS Summer Camp Selection Day #Classof2026 กิจกรรมจับสลากเลือกหลักสูตร/ประเทศ และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่โครงการ ODOS Summer Camp (Class of 2026) โดยมีเยาวชนผู้แทนระดับอำเภอและเขตจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริหารและผู้แทนจากสถานทูต หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศได้ดำเนินโครงการ ODOS Summer Camp เพื่อมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำ และการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแก่เยาวชนไทยที่มีศักยภาพจาก 878 อำเภอทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 928 ทุน
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยของเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของ Big Data ที่ทำงานร่วมกับ Cloud Computing ซึ่งทั้งสองสิ่งทำให้เราต้องอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และกำลังเคลื่อนไหวไปสู่การใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ การค้าแบบไร้พรมแดน (Cross Border) ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถยกระดับให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและการผลิต หรือ Real Sector ได้ ดังนั้น ODOS Summer Camp จึงไม่ใช่เพียงการมอบทุนการศึกษา แต่เป็นการสร้าง ‘ทุนมนุษย์’ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาในอนาคต
“การผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันนี้เกิดจากความสามารถของตัวน้อง ๆ เอง และไม่มีกระบวนการใดเข้ามาแทรกแซง ผมขอแสดงความชื่นชมน้อง ๆ ทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จจากการจับสลากและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ในระบบการศึกษาไทย เป็นประสบการณ์ชีวิต และจุดประกายความคิดใหม่ ทั้งในเรื่องของการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับน้อง ๆ โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะกลับมาส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำและการใช้ชีวิตในต่างแดน รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกสู่เพื่อน ๆ และประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ โครงการ ODOS Summer Camp ยังเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มกำลังคนในสายดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
ด้าน ดร.วาริน กล่าวว่า โครงการ ODOS Summer Camp รุ่นที่ผ่านมามีนักเรียน/นักศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปีที่มีภูมิลำเนาใน 878 อำเภอทั่วประเทศและ 50 เขตในกรุงเทพฯ รวม 928 คน ในฐานะตัวแทนอำเภอ/เขต ได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวม 16 หลักสูตร พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัลจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
“จากการดำเนินโครงการรุ่นที่ผ่านมาส่งผลให้โครงการ ODOS Summer Camp (Class of 2026) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีผู้สมัครมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครในรุ่นที่ผ่านมา โดย Class of 2026 มีพันธมิตรร่วมขยายโอกาสให้กับเยาวชนไทยเพื่อเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ พร้อมสัมผัสนวัตกรรมและระบบนิเวศทางเทคโนโลยีระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม โดยเพิ่มจำนวนหลักสูตรจาก 16 หลักสูตรเป็น 19 หลักสูตร เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต” ผู้อำนวยการโครงการ ODOS Summer Camp กล่าว
โครงการ ODOS Summer Camp (Class of 2026) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 14 มกราคมนี้ ทาง https://odos.thaigov.go.th/Announcement และเพจเฟซบุ๊ก ODOS Summer Camp โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ ODOS Summer Camp ได้ทาง https://odos.thaigov.go.th/ และเพจเฟซบุ๊ก ODOS Summer Camp