กทม. ขอความร่วมมือ WFH 12–13 ม.ค. 69 รับมือฝุ่น PM2.5 ช่วงวิกฤต ย้ำงัดมาตรการเข้มทุกมิติ

วันนี้ (9 ม.ค. 69) เวลา 16.30 น. ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) ในวันจันทร์ที่ 12 และวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เพื่อลดปริมาณการจราจรและการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ หลังจากมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเข้าสู่ช่วงวิกฤต เนื่องจากสภาพอากาศปิดและการระบายอากาศต่ำ
สำหรับสาเหตุของฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เกิดจาก 3 ปัจจัยหลักในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 1.สภาพอากาศปิด อากาศนิ่งและถูกกดทับ ทำให้ฝุ่นไม่สามารถระบายออก 2.การเผาชีวมวล ทั้งจากการเผาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รอบนอก ปริมณฑล และจากประเทศเพื่อนบ้าน และ 3.ไอเสียจากเครื่องยนต์และโรงงาน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า แม้ภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงวันที่ 10–17 มกราคม 2569 จะเป็นช่วงเสี่ยงสูง เนื่องจากพยากรณ์อากาศระบุว่าการระบายอากาศจะต่ำมาก ส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานประกอบการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ในวันที่ 12–13 มกราคม 2569 เพื่อลดการเดินทางและลดการสะสมของฝุ่นจากท่อไอเสีย 2.ประกาศเขตควบคุมเหตุรำคาญ ห้ามเผาขยะและเผาหญ้าในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
3.เพิ่มความเข้มงวดเชิงรุกในการตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ โดยปรับค่าความทึบแสงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20 รวมถึงการตรวจสอบไซต์ก่อสร้าง โรงงาน และแพลนท์ปูนอย่างเข้มงวด 4.ประสานความร่วมมือจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดต้นลม 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ให้งดการเผา 100% ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว และ 5.ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue เมื่อพบการเผาหรือรถควันดำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ หากสถานการณ์ฝุ่นรุนแรงจนค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีแดงเกินกว่า 5 เขต กรุงเทพมหานครจะพิจารณาประกาศใช้มาตรการ Low Emission Zone (เขตพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ำ) โดยห้ามรถบรรทุกเข้าเมือง ยกเว้นรถที่ขึ้นทะเบียนใน “บัญชีสีเขียว (Green List)” ซึ่งผ่านการปรับปรุงไส้กรองและน้ำมันเครื่องแล้ว ทั้งนี้ จะใช้กล้อง CCTV AI ตรวจจับทะเบียนรถที่ฝ่าฝืนและดำเนินการตามกฎหมาย
ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวย้ำว่า “สัปดาห์หน้าเป็นจุดวิกฤต เนื่องจากสภาพอากาศปิดเหมือนมีฝาชีครอบ หากทุกภาคส่วนต้องช่วยกันร่วมมือ ทั้งการ Work From Home การลดการใช้รถ และการงดการเผา สถานการณ์ฝุ่นในปีนี้จะดีขึ้นมาก และสามารถนำไปเป็นต้นแบบรับมือในปีต่อ ๆ ไปได้”
ทั้งนี้ ในช่วงที่คุณภาพอากาศดี กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมพักผ่อนและเติมความสุขกับกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ประจำเดือนมกราคม 2569 เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีหลากหลายแนวจากศิลปินและวงดนตรีคุณภาพ ในบรรยากาศสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมฟรี โดยสามารถติดตามตารางการแสดง วัน เวลา และสถานที่ ได้ทางเพจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ กรุงเทพมหานคร
ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการประกาศ Work From Home ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่กลุ่มไลน์ WFH BKK หรือเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (AIRBKK) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2203 2951