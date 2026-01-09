สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันเด็กปี 69 ย้ำ "ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน"

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 เตือนสติเยาวชนยุคใหม่ อย่าให้เทคโนโลยีทำลายความอดทน แนะหมั่นข่มใจไม่ให้ใจร้อนหรือเอาแต่ใจ พร้อมขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังความหนักแน่นเพื่อเป็นรากฐานความสำเร็จของบ้านเมือง
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. เจ้าพระคุณ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๙ ว่า
“โลกของเราทุกวันนี้ มีอุปกรณ์และกลไกอำนวยความสะดวกมากมาย ที่ช่วยร่นระยะเวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมที จำเป็นต้องเฝ้ารอเป็นเวลานาน ให้พลันสำเร็จหรือมีคำตอบขึ้นมาได้ภายในชั่วพริบตาเดียว สภาวการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้คนที่เกิดและเติบโตมาในยุคใหม่ อาจรู้สึกอดรนทนไม่ได้ต่อการเฝ้ารอ หรือบางทีก็อาจมองข้ามความงดงามหรือสุนทรียภาพแห่งความเนิบช้า ละมุนละม่อม ละเมียดละไม และประณีตบรรจงไปอย่างน่าเสียดาย เด็ก ๆ ทุกคนควรทบทวนดูจิตใจของตนว่าเป็นคนมักโกรธ ใจร้อน รอไม่ได้ ไปจนถึงขั้นแสดงอาการสะบัดสะบิ้งแง่งอน ออกฤทธิ์ออกเดชโวยวายเมื่อไม่ได้สมดั่งใจ หรือไม่ได้ทันอย่างใจบ้างหรือไม่ หากเด็ก ๆ มีนิสัยเป็นเช่นนั้น ก็ขอจงหมั่นยั้งจิตข่มใจ ฉุกคิดถึงโทษภัยแห่งความไม่รู้จักอดทนอดกลั้น ว่าล้วนเป็นเหตุให้ทำอะไร ๆ อย่างผลุนผลัน เกิดข้อผิดพลาด หรืออาจสร้างข้อขัดแย้งวิวาทบาดหมาง ผูกเวรภัยให้แก่ตนและแก่คนรอบข้างได้โดยไม่ทันรู้ตัว
เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน” ขอเด็กและเยาวชนทุกคนอย่าได้ประพฤติชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่คิดชั่ว จงหมั่นสั่งสมความดี ด้วยการตั้งใจพากเพียรศึกษาเล่าเรียน หัดเป็นคนใจเย็น อ่อนโยน มีอัธยาศัยสุภาพนุ่มนวล เพื่อเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต
ขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ขันติธรรมให้งอกงามขึ้นในตน ขอจงรักษาและเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออนาคตของตน และสังคมไทยที่รักของเราทุกคน.”