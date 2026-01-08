"การศึกษาคือการลงทุนล่วงหน้า" ไทย-นิจิ (Thai-Nichi) พร้อมส่งมอบความเป็นเลิศให้กับเยาวชนไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรียกกันสั้นๆ ว่า ไทย-นิจิ (Thai-Nichi) หรือ TNI เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน การสร้างแนวความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่น โดยเจตจำนงค์ของการก่อตั้ง เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากญี่ปุ่น เพื่อมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ตามเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นสู่สังคมไทย โดยสถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้พัฒนา ต่อยอดเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งบริษัทในไทย บริษัทในประเทศญี่ปุ่น และในระดับนานาชาติ เพราะสถาบันเชื่อว่า “การศึกษาเป็นการลงทุนล่วงหน้า” เด็กไทยต้องอยู่ในระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยกว่า 20 ปี สิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญและคาดหวัง จากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ย่อมจะต้องเป็นความสำเร็จหลังจบการศึกษา นั่นคือ การมีงานรองรับที่ดี และมีที่ให้เข้าทำงานได้ มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และเติบโตในสายงานได้ในอนาคต”
แน่นอนว่าการเรียนกับไทย-นิจิ (Thai-Nichi) นั้น การมีงานทำในบริษัทญี่ปุ่นยังคงครองอันดับ 1 และมีงานทำ 100% เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนจบแล้ว ปีละประมาณ 1,000 คน มีเครือข่ายจากสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทนานาชาติ เข้ามานำเสนอตำแหน่งงานให้เลือกกว่า 1,000 ตำแหน่ง แก่นักศึกษาของเรา ปีละ 2 ครั้ง จากการที่สถาบันได้จัดกิจกรรมมหกรรมจัดหางาน TNI Job Fair เพื่อให้นักศึกษาได้งานทำทันทีหลังจบการศึกษาโดยแต่ละครั้งจะมีสถานประกอบการกว่า 80-100 บริษัทเข้าร่วม ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 80% และยังมีบริษัทญี่ปุ่นที่บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมคัดเลือกนักศึกษาไปทำงานโดยตรง
รศ. รังสรรค์ กล่าวต่อว่า “เรียนที่ไทย-นิจิ (Thai-Nichi) แต่เหมือนกับไปเรียนที่ญี่ปุ่น (Study at TNI and go Japan) อาจเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง นั่นเพราะ
1. บรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น มีอยู่ทุกจุดภายในรั้วสถาบัน
2. การเรียนการสอนสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักอย่าง “Monodzukuri (โมโนซึคุริ)” ที่มุ่งให้ผู้เรียน “คิดเป็นทำเป็น คิดจริงทำจริง” เป็นการเรียนรู้ที่เน้นเชิงปฏิบัติ แก้ไขปัญหา ด้วยการทำโครงการ และหากมีปัญหาสามารถให้การสอนแบบรายบุคคลได้ ตามแนวทาง “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ พัฒนานักบริหาร” ของสถาบัน
การเรียนการสอนแบบ “Monodzukuri (โมโนซึคุริ)” เป็นแนวทางการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้ถึงพร้อมในด้านความ “เก่ง” เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการญี่ปุ่น ด้วยจิตวิญญาณการทำงานแบบญี่ปุ่น ทั้ง 3 ด้าน อาทิ Action, Thinking และ Team work คำว่า โมโนซึคุริ มีความหมายว่า “ผู้เชี่ยวชาญในการทำสิ่งของ” ซึ่งเป็นต้นแบบให้เกิดช่างผู้ชำนาญชาวญี่ปุ่นอย่างมาก แล้วพัฒนาเป็นนักอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างโตโยดะ (โตโยต้า) หรือ ฮอนด้า เป็นต้น และสถาบันได้ปรับแนวทางการเรียนการสอนแบบโมโนซึคุริให้เข้าใจง่ายขึ้นและเข้ากับการศึกษาของไทยด้วย 3PBL +P
พร้อมๆ ไปกับการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความ “ดี” ควบคู่กันไป ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นและการมีจิตสำนักที่ดีต่อสังคม จาก TNI Core value ที่เรียกว่า K-M-H-S ได้แก่
K=Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
M=Monodzukuri การเรียนสไตล์ญี่ปุ่น
H=Hansei การทบทวน ปรับปรุงตนเอง
S=Sei-I ความจริงใจ
รวมทั้ง การเคารพตนเองและผู้อื่น (Respect) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honest) และการเสียสละเพื่อส่วนรวม (Public Interest) ไม่เพียงเท่านี้เรายังสร้างนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพของความประณีต และเป็นระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นด้วย
3. ภาษาคืออาวุธ เมื่อเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่น “ภาษาญี่ปุ่น” จึงเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตรจะต้องเรียน ทำให้นักศึกษามีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (และสถาบันอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ผลิตวิศวกรที่รู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับใช้งานได้) โดยบางหลักสูตรจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น จนสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้ถึงระดับ N2 หรือ N1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
4. เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น ด้วยการไปแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น กว่า 90 แห่ง มีทุนการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ต่ำกว่า 80 ทุนต่อปี
5. การทำงานในต่างประเทศ โอกาสไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ทำงานในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 400 คน เมื่อกลับจากทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว สามารถทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และต่อยอดไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางได้”
ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ไทย-นิจิ (Thai-Nichi) พร้อมปรับตัวต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและคำนึงถึงสาขาวิชาชีพในอนาคต ด้วยการเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) วิศวกรรมอุตสาหการ(IE) และหลักสูตรใหม่ คือ วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SC)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI) เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (DS) โดยมีหลักสูตรยอดนิยม คือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านมังงะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) การตลาดดิจิทัล (DM) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IB) การบัญชี (AC) การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (BD) การสร้างสรรค์ธุรกิจบริการสไตล์ญี่ปุ่น (SB)
คณะสื่อสารสากล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) และสื่อสารสากล (GLC)
คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (LD) และเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (DT)
และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) จำนวน 3 หลักสูตร ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ
มีหลักสูตรรวม 28 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และมีโครงการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในอนาคต
อีกด้านหนึ่ง จะมุ่งเน้นการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ด้วยการพัฒนา Center of Research Excellence รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center of Lifelong Learning Development) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในการกระจายความรู้ทักษะสู่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย นอกจากนี้ การพัฒนาสถาบันให้เป็น Digital University กำลังเริ่มเข้าสู่ความสมบูรณ์ และมุ่งสู่ความเป็น Smart University และ AI University
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) พร้อมขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างมั่นคง ตอกย้ำการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกลักษณ์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างอนาคตให้เยาวชนไทยผ่านพันธกิจ Sustainable, Innovative, Excellence เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: Thai-Nichi) Website: www.tni.ac.th Facebook: https://www.facebook.com/ThaiNichi
