ซินโครตรอนเชิญชวนเยาวชนไทยผจญภัยไขคดีปริศนา ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Synchrotron Open House เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ทั้งสนุก ตื่นเต้น และเต็มไปด้วยการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการไขคดีปริศนาที่ยังปิดไม่ลง และพิเศษกับการเปิดตัวบอร์ดเกม Card Matching Thai Synchrotron สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถาบันฯ พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย
นครราชสีมา - ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กล่าวว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้จัดกิจกรรม Synchrotron Open House เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เพื่อให้เยาวชนไทยได้สัมผัสเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านประสบการณ์จริง พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทของแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและการพัฒนาประเทศ และจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมของประเทศ โดยรูปแบบของกิจกรรมสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน”
ไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการจำลองพื้นที่ภายในโถงทดลองและห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ให้กลายเป็น “สถานที่เกิดคดีปริศนา” เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสวมบท นักสืบซินโครตรอน ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการไขคดีที่ยังปิดไม่ลงถึง 3 คดี ได้แก่ “ทองคำแท้อยู่ชิ้นไหน” แยกวัสดุสีทองชิ้นไหนทองแท้ ชิ้นไหนทองปลอม, “ปริศนาภาชนะต้องสงสัย” ที่มีสารหนูมีพิษถึงตายแต่ตรวจหาได้ยาก และ “ตามรอยตัวแสบในลำธาร” ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในลำธาร ซึ่งทุกคดีไขคำตอบได้ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โถงทดลอง และระบบลำเลียงแสง เพื่อเรียนรู้การทำงานของแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยขั้นสูงที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ ภายในงานยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรม “Science Show” อาทิ การจุดไฟบนมือเปล่าให้ภูเขาไฟ ดอกไม้แช่แข็งเย็นสุดขั้ว และปรากฏการณ์ทรายดูดจากแป้งทำขนม ที่ผสมผสานความสนุกเข้ากับหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจง่าย
อีกหนึ่งความพิเศษ คือการเปิดตัวสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถาบันฯ เป็นครั้งแรก ได้แก่ บอร์ดเกม Card Matching Thai Synchrotron และเกมคอมพิวเตอร์ Synchrotron Light Collector ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องแสงซินโครตรอนผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การทำพวงกุญแจจากกล่องข้าวพลาสติก การร้อยลูกปัดพวงกุญแจ เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
“วันเด็กปีนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านซินโครตรอนที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนไทยแล้ว ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมาย” ดร.ศรายุทธ ตั้นมี กล่าวเชิญชวน