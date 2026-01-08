อธิบดีกรมปศุสัตว์ “สมชวน” ลั่นปี 69 ลุยเต็มที่ ดันสินค้าปศุสัตว์เจาะตลาดนอก ชู 2 สินค้าดาวเด่นทำเงิน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าด้านปศุสัตว์ ในปี 2569 กรมปศุสัตว์ ได้ประเมินว่า มีแนวโน้มการเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยตามหลักสากลและเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า พร้อมทั้งมีการเจรจาเพื่อเปิดตลาดใหม่ ๆ โดยสินค้าที่จะเป็นดาวเด่น ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง และกลุ่มสินค้าแช่แข็ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ อาหารสัตว์เลี้ยง ถือเป็นสินค้าที่มีการเติบโตต่อเนื่อง จากกระแส “Pet Humanization” ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงประเทศจีน โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสัตว์เลี้ยงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มในปี 2569 เจ้าของสัตว์เลี้ยง จะให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารสัตว์เลี้ยงในระดับพรีเมียม ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการอาหาร และได้มาตรฐานของอาหารที่ดี
“ส่วนขณะกลุ่มสินค้าแช่แข็งของไทย เช่น ไก่แปรรูป มีอัตราการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2568 ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้ากลุ่มแช่แข็งได้ถึง 141,257 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี2567 ที่ส่งออกได้ 138,356 ล้านบาท ซึ่งในปี 2569 นี้ กรมปศุสัตว์ จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการภาคเอกชน ผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยให้เพิ่มมากขึ้นอาทิเช่น เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและแปรรูปปรุงสุก ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ โคมีชีวิตและเนื้อโค เป็นต้น ทั้งในตลาดเดิม และตลาดใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมของประเทศไทย รวมถึงการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรทั่วประเทศ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว