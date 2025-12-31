ของขวัญปีใหม่ 2569 ประกันสังคมขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งปี - เสริมสิทธิผู้ประกันตน ม.40

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ สำนักงานประกันสังคมพร้อมมอบ “ของขวัญปีใหม่” ให้แก่ผู้ประกันตน ด้วยการเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 2 เรื่อง เพื่อดูแลทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยของขวัญชิ้นแรกคือ การขยายการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตลอดทั้งปี โดยสำนักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม จำนวน 273 แห่ง สามารถจัดบริการเชิงรุกได้ ซึ่งการให้บริการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ วัคซีนที่ให้บริการเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนของขวัญชิ้นที่สองคือ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มสิทธิมีสุขกับมาตรา 40’ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มความคุ้มครองในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร การเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รวมถึงการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์กรณีป่วยด้วยโรคโควิด 19 และการปรับปรุงบทบัญญัติกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้จำนวน 505,056 คน คิดเป็นวงเงินรวม 743.39 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิพิเศษด้านส่วนลด (Promotion) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และจัดให้มีตลาดมาตรา 40 บนแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ให้ผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวก และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้อำนวยความสะดวกในการเบิกสิทธิประโยชน์ ด้วยการเชื่อมโยงระบบใบรับรองแพทย์ดิจิทัล “หมอพร้อม” บน Digital Health Platform ของกระทรวงสาธารณสุข เข้ากับระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบดังกล่าวจำนวน 188,100 คน
ของขวัญปีใหม่ทั้งสองชิ้น เป็นความตั้งใจของสำนักงานประกันสังคมในการดูแลผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม พร้อมยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง