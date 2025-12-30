xs
บ้านหัวฝาย เมืองแปดริ้ว ปลื้ม “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำ” ของกรมทรัพยากรน้ำช่วยเสริมแกร่ง น้ำกิน น้ำใช้ และทำเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ แถมแก้แล้งเบ็ดเสร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ พร้อมเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ นำมาซึ่งการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

“กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการติดตาม และวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่มีอยู่ให้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ 8 มาตรการรองรับภัยแล้ง ปี 2568/69 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าว


ด้าน นายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย เป็นการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝายซึ่งเป็นแหล่งน้ำดั้งเดิมในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น เป็น 371,000 ลบ.ม. รวมทั้งก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยโครงการนี้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่ 480 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 450 ครัวเรือน

“ในการดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมถึงแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่อนำประโยชน์สูงสุดมาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่” นายอร่าม กล่าว


ขณะที่ นายเฉลิม หาชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ กล่าวว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหัวฝาย มีอาชีพทำการเกษตร ทั้งการทำสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และสวนลำไย ทำให้มีความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝาย เพื่อใช้ดูแลพืชที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ได้เข้ามาดำเนินจัดทำโครงการนี้ขึ้น ได้สร้างประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่


นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ กำนันตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ กล่าวเสริมว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย นับเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างเห็นผล และตรงกับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาจัดทำโครงการแบบนี้ให้ครบทุกหมู่ในพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา
