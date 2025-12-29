กรมทรัพยากรน้ำ เปิดปฏิบัติการยึดพื้นที่ "เนิน 615" จากความแห้งแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ประชาชนอำเภอแม่แจ่ม

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดปฏิบัติการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ เนิน 615 ในเขตโครงการแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ คทช.เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่สะสมมาอย่างยาวนาน และคืนความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนในอำเภอแม่แจ่ม โดยมี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 (สทน.1) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน
ในอดีต พื้นที่เนิน 615ขาดแคลนแหล่งน้ำถาวร ส่งผลให้ประชาชนจำเป็นต้องทำการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดซึ่งพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก และมีการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและป่าไม้ รวมถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งการก่อสร้างโครงสร้างควบคุมและกระจายน้ำ การติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ส่งผลให้พื้นที่เนิน 615มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปี ทำให้ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูก จากเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรที่ ใช้พื้นที่น้อย ใช้น้ำน้อย แต่ให้ผลผลิตสูง เช่น พืชผักและพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ลดการเผาในที่โล่ง และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
การดำเนินงานในพื้นที่เนิน 615เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ คทช. อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในแผนงาน รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 42 โครงการ ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบ และรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่กับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแนวทางของรัฐบาล
กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน.1 จะยังคงเดินหน้าขยายผลการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ คทช. อำเภอแม่แจ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป