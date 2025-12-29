รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วม 3 หน่วยงาน จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ. นพ. ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการ ผศ. พญฺ. กริชา ไม้เรียง รองผู้อำนวยการรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผานิต พูนศิริวงศ์ สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยม และตัวแทนบริษัทบิวตี้ เจมส์ จำกัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดงาน “ธรรมศาสตร์รวมใจ รักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน ” ณ อาคารกิตติวัฒนา รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยงานดังกล่าว กำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ห้องEvent Hall เซนทรัล สาขาชิดลม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง
ด้วยคณะกรรมการตระหนักในพระราชกรณียกิจในแขนงต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติโดยตลอดพระชนมชีพ ที่ล้วนเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประชาชนไทยในทุกภาคส่วน
สำหรับงานนี้คณะกรรมการได้เลือกจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไทย ด้วยตระหนักว่า ทรงให้กำเนิดมูลนิธิศิลปาชีพ ฯ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพด้านงานฝีมือ โดยเฉพาะการทอผ้าเพื่อให้ราษฎรนำไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแบบชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 8 แบบ ให้แก่สตรีไทยได้ใช้เป็นชุดประจำชาติ โดยมีเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการผลักดันให้ชุดไทยพระราชนิยม ได้เข้าวาระการประชุม เพื่อรับการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก้ และจะมีการประกาศผลในปี 2569 ในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ซึ่งในช่วงแรกของงาน หลังพิธีถวายอาลัยด้วยบทอาเศียรวาท และการขับร้องเพลงถวายอาลัยส่งนางฟ้าสู่สววรค์ และส่งแม่แผ่นดินกลับสวรรค์ จากสันติ วจนพานิช จะเป็นการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ จากเหล่านางงาม ดารา และนางแบบ
2. การประมูลการกุศลเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยการนำรายได้สมทบกองทุนเพื่อสร้างอาคารด้านมะเร็งและรังษีรักษา 90 ปี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
ด้วยการจัดประมูลสิ่งของสะสมของผู้ทีจิตศรัทธา อาทิ
พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นาฬิกาไซโก้ญี่ปุ่น รุ่นพิเศษผลิตเพื่อ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ที่มีหมายเลขมงคล 099 และ 999
สุริยน ศรีอรทัยกุล มอบกระเป๋าราตรีJudith Liber จากอเมริกาและเครื่องประดับแท้จาก Beuty Gems จำนวน 2 ชิ้น
ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม มอบผ้ายกทองลำพูนคุณภาพสูง ทอได้ยากลวดลายมงคลนกยูงคู่
เสื้อผ้าสตรีที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยจากศูนย์ศิลปาชีพฯ ของร้าน Niramon Couture จำนวน 3 ชุด
หมวกแฟชั่นจากอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นเของสะสมจากรุ่นสู่รุ่น ของคุณวันรัก ณ นคร จำนวน 3 ใบ
ชุดน้ำชาแอนธีคเนื้อพอร์ซเลนสีชมภูจากประเทศเชสโกสโลวาเกียบริจาคโดยกรรณิการ์ ศิลปวรางกูร ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯลฯ
และยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชมรมเพลินไทยสมัยนิยม อาทิ นิติรัตน์ เปลี่ยนขำ วนิดา สุโกศล พรรณี ซาเอกิ รชตะ เศรษฐ์วรเดช ฐิติพร ไพบูลย์ปรีดี ฯลฯ ในการร่วมสนับสนุนและจัดผู้เข้าร่วมประมูล
3. ขณะเดียวกันเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบสร ภูมิพลมหาราช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวงการดนตรี ด้วยการแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 อาทิ เพลง “ยูงทอง” โดมในดวงใจ เทวาพาคู่ฝัน รัก พรปีใหม่ คำหวาน ยิ้มสู้ ความฝันอันสูงสุดฯลฯ ด้วยการบรรเลงดนตรีของวง TU Symphony Orchestra และ TU Chorus. ร่วมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ แพทย์หญิงเฉลิมขวัญ รื่นอารมณ์ สันติ วจนพานิช วทัญญู มุ่งหมาย นภาดา เศรษฐเศรณีกุล ดร. รมิดา นกไทยเจริญ อธิป เจริญชัยสกุล
4. แฟชั่นโชว์ย้อนรำลึกถึงการแต่งกายยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง ตั้งแต่รัชกาลที่4 จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ตอนต้น
ในช่วงสุดท้ายนี้ ทุกห้องเสื้อต่างพร้อมใจกันนำผ้าของมูลนิธิศิลปาชีพ และผ้าไทย จากภูมิภาคต่างๆ มาใช้ในออกแบบตัดเย็บครั้งนี้ จำนวน 30 ชุด โดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ นำโดย
- Finale wedding Studio สองผู้นำในการทำชุดวิวาห์ราตรี เกศินี กล่ำอยู่สุข- สุดจิตร์ สุดจิตต์ นำเสนอชุดไทยรัชกาลที่ 4-5 ซึ่งตรงกับยุควิคตอเรียนของอังกฤษ จากการเจริญสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศ ทำให้แฟชั่นเสื้อสตรีแขนทรงหมูแฮม เสื้อลูกไม้สตรีได้แผ่ความนิยมมายังราชสำนักไทยด้วย
โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ทรงนำมาประยุกต์กับโจงกระเบนของไทยได้งามอย่างลงตัว ผู้แสดงแบบ อาทิ ศ. คลีนิค พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร ภุมรินรัตน์ นราธิปสกุลศิริ อาทิตยา ไชยนา พนิต พานารถ ฯ
- Tik Coutour โดยศักสิทธิ์ บุญศักดาพร ผู้คลุกคลีอยู่กับผ้าภาคอีสานจากบุรีรัมย์ หยิบยกความน่าสนใจแห่งวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในช่วงปี 1910 เป็นต้นมา ตรงกับช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 6-7-8 ทั้งชุดวิวาห์แบบสากลแห่งยุครัชกาลที่ 6 และชุดในสไตล์ Gatsby ของรัชกาลที่ 7 ตราบจนเข้าสู่ความเรียบง่ายในยุครัชกาลที่ 8 แสดงแบบโดย อาทิ พิมนรา บุนนาค กรกช กองกันภัย โชคชัย มณีอนันตเศรษฐ์ ทอปัด อิงคานุวัฒน์ เกรียงชัย วิสิษฐ์สรอรรถ ไอโก๊ะ ซาเอกิ ฐิติพร ไพบูลย์ปรีดี ฯ
- ห้องเสื้อ Supa East Glamor โดยสุภาพร เอลเดร็จ อดีตผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษผู้ผันตัวมาจับงานแฟชั่น ที่ได้แรงบันดาลใจ จากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงต้นรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2503 ที่ทรงใช้ในการตามเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรป มาประยุกต์แบบในการจัดแฟชั่นครั้งนี้ ผู้แสดงแบบ อาทิ กัญญาวีร์ ใจบุญ ชไมพร รัตน์นราทร อาทิตยา สรรเพ็ชญ์พาณิชย์ รุจิรา จันทร์หอม ฯ
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ แจ้งความจำนงในการร่วมประมูลในงานครั้งนี้ได้ที่ หน่วยรับบริจาค รพ. ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 02 926 9432 ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม 093 789 7557 , 095 364 3398 และบิวตี้ เจมส์ 084 361 4611