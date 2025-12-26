“ตรีนุช” เตรียมจัดใหญ่ “JOB EXPO THAILAND 2026” เสิร์ฟงานกว่า 5 แสนอัตรา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หนุนคนไทยต้องมีงานทำ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ประกาศความพร้อม จัดงาน “JOB EXPO THAILAND 2026” มหกรรมจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ Key Message “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ คนไทยต้องมีงานทำ” ระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–6 โดยภายในงานได้เตรียมตำแหน่งงานในประเทศและงานต่างประเทศกว่า 500,000 อัตรา พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะ ฝึกอาชีพและสนับสนุนการสมัครงานแบบครบวงจร และยังรวมแฟชั่น อาหาร ศิลปะ ความบันเทิง และเวิร์กช็อปที่น่าสนใจไว้ในที่เดียว
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงาน
อยู่ในระบบกว่า 40 ล้านคน แต่ยังมีผู้ว่างงานและผู้ทำงานไม่ตรงกับทักษะหรือความสามารถของตนเองอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี และโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า นายจ้างจำนวนมากยังต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ แต่ก็ยังมีแรงงานจำนวนหนึ่งขาดโอกาสที่ได้งานที่เหมาะสม นี่คือช่องว่างสำคัญของตลาดแรงงานไทยปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน
จึงมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่องโยง “คน-งาน-ทักษะ” ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวแข่งขันได้ในตลาดแรงงานยุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงาน
จึงได้จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2026 ขึ้นอีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเข้าถึงงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้อย่างทั่วถึง
นางสาวตรีนุชฯ กล่าวว่า ภายในงานรวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครงานจริง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบและพูดคุยกับนายจ้างโดยตรงนอกจากนี้ ยังมีระบบสมัครงานและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพแบบครบวงจร รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการทำงาน อาทิ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และการค้นหาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งโอกาสในการทำงาน ความรู้ และแรงบันดาลใจกลับไปอย่างครบถ้วน
“ขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน คนทำงาน คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการมาร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2026 เพราะหัวใจสำคัญของรัฐบาล คือ การผลักดันให้ “คนไทยต้องมีงานทำ” อย่างทั่วถึง
เป็นรูปธรรม และยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2026
ครั้งนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ (Job Matching) การสมัครงานทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ ตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมตลาดแรงงานไทย ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดจำนวนคนว่างงาน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
ภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำกว่า 28 บริษัท อาทิ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัทชั้นนำ พร้อมด้วยผู้ประกอบการกว่า 100 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี โลจิสติกส์ การขาย การเงิน
บริการ สุขภาพ การผลิต และสายงานอิสระ เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 500,000 อัตรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครได้ครบจบในที่เดียว
“นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ทั้งตำแหน่งฝึกงานพร้อมรายได้
และคลินิกเขียนเรซูเม่สำหรับนักเรียน นักศึกษา งานประจำ งานพาร์ทไทม์ และงานเสริมรายได้สำหรับวัยทำงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาจากเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดัง และตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้พิการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น ห้ามพลาด! ที่จะมาร่วมงาน
“JOB EXPO THAILAND 2026” ระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 เวลา 10.00–19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–6 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่ jobit.doe.go.th/JOBEXPOTHAILAND2026 หรือสแกนผ่านทาง QR Code สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว