สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมปีใหม่ 2569 เน้น “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูปและพระคติธรรม เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 พร้อมพุทธศาสนสุภาษิตเตือนใจให้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที อันเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดีและนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

วันนี้ (25 ธ.ค.2568) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ซึ่งฉายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2569

พร้อมด้วยพรประทานว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ขอท่านจงเป็นกตัญญูกตเวที เพื่อถึงฐานะแห่งคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อ เทอญ.”
