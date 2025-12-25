สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมปีใหม่ 2569 เน้น “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูปและพระคติธรรม เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 พร้อมพุทธศาสนสุภาษิตเตือนใจให้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที อันเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดีและนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
วันนี้ (25 ธ.ค.2568) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ซึ่งฉายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า
“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2569
พร้อมด้วยพรประทานว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ขอท่านจงเป็นกตัญญูกตเวที เพื่อถึงฐานะแห่งคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อ เทอญ.”