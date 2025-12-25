ASMOPSS (แอสมอพส์) “ยกระดับการศึกษาไทย สู่เวทีแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ”

ดร.ธนากร แผลงเดช (อ.ป้อม) ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ASMOPSS (แอสมอพส์) คณิตศาสตร์นานาชาติ FMC และ ภาษาอังกฤษโอลิมปิก ESOLIO (อีโซลิโอ้) กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการในปีนี้ ทุกโครงการทาง Miraah Inter Group มีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจยกระดับการศึกษาของเด็กไทย โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจและสนุกในการเรียนรู้ คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จึงนำการแข่งขันที่ได้มาตรฐานได้รับการยอมรับในวงการศึกษาปี 2568 นี้มีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ และนักเรียนร่วมเข้าสอบจากทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัด
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นวันที่เต็มไปด้วยชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนคนเก่ง ทั้งนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการระดับนานาชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วยโครงการ ASMOPSS 32 คน โครงการ FMC 21 คน และโครงการ ESOLIO 24 คน
ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนและการสร้าง Growth Mindset ประกอบกับการศึกษาในระบบที่สร้างพื้นฐานแน่นผนวกกับการเรียนเสริมกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา เพื่อพัฒนาต่อ ยอดสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิก ซึ่งอีกบทบาทหนึ่งของผมในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (APANE) ที่ได้ทำงานกับโรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมั่นในความร่วมมือและศักยภาพเฉพาะด้านของทั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนเสมอมา
นางสาวพรพัชร แผลงเดช ประธานโครงการ ASMOPSS และผู้บริหาร Miraah Inter Group กล่าวถึงผลลัพธ์ที่งดงามนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดคือครอบครัว ซึ่งหล่อหลอมและสร้างนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ คำกล่าวที่ว่า “เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ไม่เกินจริงเพราะมีเด็กๆ กลุ่มนี้พิสูจน์มาแล้ว
ในวันนี้นอกจากนักเรียนผู้แทนประเทศเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และยังมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศหลายสังกัดกว่า 60 โรงเรียน เข้ารับถ้วยรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประเภททีมจำนวน 108 ทีม ในพิธีอันทรงเกียรตินี้ด้วยเช่นกัน และมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 800 คน
ดร.ธนากร แผลงเดช กล่าวว่า จริงอยู่ไม่ใช่เด็กทุกคนชื่นชอบการแข่งขันทางวิชาการ แต่เราสามารถสร้างโอกาสและทำให้เกิดบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เกิดการอยากเรียนรู้ตามวัยของพวกเขา เราคิดถึงและให้คุณค่ากับการสร้างแรงบันดาลใจและความทรงจำที่ประทับใจ เพื่อเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ของการใฝ่เรียนรู้ให้เกิดในเด็กไทย นอกจากนี้ทางโครงการยังส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆเพื่อเป็น Global Citizen ยืนอยู่บนเวทีระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย การสอบแข่งขันที่ Miraah Inter Group ได้สัมผัสและคัดเลือกสนามสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้ามา ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ฝึกทักษะที่นอกเหนือจากวิชาการเพียงอย่างเดียว นักเรียนที่ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้ล้วนมีความสามารถรอบด้าน
ในปี 2569 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) จึงอยากขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบทั้งรอบประเทศ และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ดังเช่นทุกปีเพื่อเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาของเด็กไทยร่วมกัน
อ.มีนา มัญชุมาศ บุญชู โกคิง เลขาธิการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบและ CEO บริษัททาเลนท์ดีเทคทีฟ เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถ และคนทุกคนมีช่องทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เราจึงใช้เครื่องมือการสแกนลายลายนิ้วมือค้นหาศักยภาพรายบุคคล ให้ครูผู้สอนและคนในครอบครัวได้รู้ช่องทางการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงผ่านการโค้ช เพื่อไม่ให้เปลี่ยนทิศทาง นำสู่ความสำเร็จสู่อาชีพที่ใช่
ส่วนของงานวันนี้ ในเมื่อเราทราบว่าโซเชียลมีอิทธิพล จึงขอโอกาสและแรงสนับสนุนจากปลายนิ้วของทุกท่านช่วยกันแชร์ ข่าวที่ดีของเยาวชน เพื่อสร้างตัวอย่างของนักเรียนคนเก่งคนดีให้มากที่สุดในทุกๆวัน เราจะได้ร่วมกันส่งเสริมให้เขาได้ซึมซับตัวอย่างที่ดีของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทำให้ดู ให้เห็น ด้วยแรงมุมานะของตนเอง และการสนับสนุนจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน และความทุ่มเทของครูผู้สอนทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบที่ทำงานร่วมกัน จะได้เป็นกำลังใจให้ทุกส่วนที่ร่วมสร้างคนดีคนเก่งต่อไปค่ะ และปีหน้าเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ต้อนรับเยาวชนจากนานาชาติร่วมกันค่ะ
