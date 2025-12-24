CPF ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี ส่งต่อ “พลังแห่งการให้ไม่สิ้นสุด” ช่วยฟื้นฟูภาคใต้จากอุทกภัย

จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินหน้า โครงการ “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สานต่อภารกิจแห่งการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายในงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วน
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00–18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี และ นายวิรัตน์ ตระการพินิจ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ พร้อมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ศ.ดร.แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต กล่าวว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี ตั้งใจทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งต่อกำลังใจไปยังพี่น้องภาคใต้ โดยที่ผ่านมาได้ระดมทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการร่วมมือกับซีพีเอฟในครั้งนี้ จะช่วยเสริมพลังในการฟื้นฟูผู้ประสบภัย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญผ่านการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันส่งต่อกำลังใจและความหวังให้กับพี่น้องภาคใต้
นายวิรัตน์ ตระการพินิจ กล่าวเสริมว่า ซีพีเอฟเชื่อมั่นในพลังของการแบ่งปัน เราพร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต และสานต่อภารกิจแห่งผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน เพราะพลังแห่งการให้…ไม่เคยสิ้นสุด
ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากเหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว และน้ำท่วม พร้อมทั้งช่วยซ่อมแซมอาคาร และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “พลังแห่งการให้ไม่สิ้นสุด” ทุกชิ้นที่เลือกซื้อ คือรอยยิ้ม… คือความหวัง… และคือการยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องภาคใต้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน