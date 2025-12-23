สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยโปรตอน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแห่งเดียวในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 13.35 น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการต่างประเทศ และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ฯ รับเสด็จ
จากนั้น ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย พว.อรทัย ธนาวินิจเจริญ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตชุน เพมา วังชุก
ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยาและหัวหน้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อตั้งและการพัฒนาศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประโยชน์ทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ผศ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงกรณีตัวอย่างผู้ป่วยและผลลัพธ์ของการรักษา ดร.อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักฟิสิกส์การแพทย์ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับแบบจำลอง ส่วนประกอบทางเทคนิค และโครงสร้างของเครื่องบำบัดด้วยโปรตอน ต่อจากนั้น ทรงทอดพระเนตรห้องวางแผนและควบคุมการรักษาด้วยโปรตอน ทรงทอดพระเนตรห้องฉายรังสีโปรตอน สาธิตการทำงานของลำแสงโปรตอนโดยใช้หุ่นจำลอง และการทำงานทางวิศวกรรมของระบบส่งลำแสงโปรตอน
จากนั้น ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ในโอกาสนี้ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองคณบดีด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน รองคณบดีด้านวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นางระพีพรรณ หาญพงศาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการพิเศษ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก ตามลำดับ เมื่อสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของรังสีรักษา คุณสมบัติที่แตกต่างของอนุภาคโปรตอนคือ มีความแม่นยำสูง สามารถควบคุมทิศทางและความลึกของพลังงานรังสีได้อย่างจำเพาะ
ปัจจุบันศูนย์โปรตอนฯ ได้ให้การรักษาผู้ป่วยกว่า 1,700 ราย และในปี พ.ศ. 2568 กว่า 500 ราย ครอบคลุมผู้ป่วยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในอวัยวะสำคัญและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยรังสีรุนแรง เช่น บริเวณสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง หรือเส้นประสาทสำคัญ รวมถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฉายรังสีซ้ำหลายครั้ง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีโปรตอนช่วยลดการสะสมของปริมาณรังสี ทำให้การควบคุมโรคดีขึ้น ผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสหายจากโรคมากขึ้น