สำนักงานประกันสังคมอัปเกรดระบบใหม่สู่ SSO Core ยกระดับการให้บริการสู่ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ยืนยันบริการยังเดินหน้า สู่ความสะดวก รวดเร็ว ดูแลสิทธิครบถ้วน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าพัฒนาระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการดูแลนายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา โดยยกระดับระบบงานสู่ SSO Core ซึ่งเป็นระบบกลางที่ทันสมัย รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาระบบ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ย้ำ สำนักงานประกันสังคมยังคงเปิดให้บริการนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเตรียมช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการติดต่อและการใช้สิทธิของผู้ประกันตนให้เป็นไปอย่างราบรื่น และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการ สปส. กล่าวเน้นย้ำว่า “ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 รวมถึงนายจ้าง สามารถใช้บริการด้านงานทะเบียน การแจ้งข้อมูล และการยื่นแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก อาทิ e-Service, e-Self Service และแอปพลิเคชัน SSO Plus กรณีจำเป็นต้องติดต่อสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่พร้อมจะรับคำขอและออกหลักฐานการรับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อระบบพร้อมใช้งานอย่างแน่นอน”
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในส่วนของการชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนและนายจ้างยังสามารถดำเนินการชำระเงินสมทบได้ตามปกติ ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด เช่น ธนาคาร เคาน์เตอร์บริการ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ
สำหรับการรับบริการด้านการรักษาพยาบาลและการขอรับสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนทุกมาตรายังคงได้รับสิทธิตามปกติ โดยสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือเสียสิทธิ
สำนักงานประกันสังคมขอขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและความเข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว พร้อมยืนยันความมุ่งมั่น และเชื่อมั่นในการพัฒนาระบบงานสู่ SSO Core ซึ่งเป็นการวางรากฐานการให้บริการประกันสังคมยุคใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้งานของนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนได้รับบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน นางสาวกาญจนา กล่าวในตอนท้าย