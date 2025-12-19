รู้ทันโรคหนองในเทียม สาเหตุ อาการ พร้อมแนวทางรักษาให้หายดี

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในโรคที่หลายคนมองข้ามคือ หนองในเทียม โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบของท่อปัสสาวะ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ อาจลุกลามจนมีภาวะแทรกซ้อนและสามารถแพร่สู่คู่นอนได้
สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหนองในเทียม บทความนี้ Menscape Clinic จะพาไปทำความเข้าใจว่าหนองในเทียม คืออะไร? ผู้ชายเป็นหนองในเทียมมีอาการอย่างไร ต่างจากผู้หญิงหรือไม่? พร้อมวิธีดูแลรักษา เพื่อให้สามารถรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง
หนองในเทียมคืออะไร?
หนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis - NGU) เป็นภาวะการอักเสบของท่อปัสสาวะที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria Gonorrhoeae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหนองในแท้ แต่ก็จัดเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ที่พบได้บ่อยเช่นกัน
•โรคหนองในเทียม มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น โดยชนิดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ Chlamydia Trachomatis
•ภาวะนี้ทำให้เกิดการอักเสบในท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นทางเดินของปัสสาวะและน้ำอสุจิ
•หนองในเทียมสามารถเกิดได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง แต่อาการหนองในเทียมอาจแสดงออกแตกต่างกัน
•หนองในเทียมเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะ จึงควรเข้ารับการตรวจหนองในเทียมและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
โรคหนองในเทียม มีอาการอย่างไร?
โรคหนองในเทียม จะมีอาการแตกต่างกันในแต่ละเพศ บางรายไม่มีอาการเลย แต่ยังสามารถแพร่เชื้อให้คู่นอนได้ จึงควรใส่ใจความผิดปกติของร่างกายเสมอ โดยอาการหนองในเทียมที่พบได้บ่อย มีดังนี้
อาการหนองในเทียมในผู้ชาย
• มีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะ มักเป็นของเหลวสีขาว เหลือง หรือใส แต่ไม่ใช่อสุจิและปัสสาะ
• รู้สึกแสบหรือเจ็บขณะปัสสาวะ (Dysuria) และอาจปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
• รู้สึกคันหรือระคายเคืองที่ปลายอวัยวะเพศ
• อาจมีอาการปวดหรือบวมที่อัณฑะ (Epididymitis)
อาการหนองในเทียมในผู้หญิง
• ตกขาวผิดปกติ เป็นสีเหลืองหรือเทา และมีกลิ่นแรง
• รู้สึกแสบหรือเจ็บขณะปัสสาวะ ปวดปัสสาวะบ่อย
• มีเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน หรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
• ปวดท้องน้อยหรือปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุของโรคหนองในเทียม
หนองในเทียม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งในระหว่างกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นช่องคลอด ทวารหนัก หรือออรัลเซ็กซ์ โดยเชื้อต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดหนองในเทียม ได้แก่
• Chlamydia Trachomatis : เป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุด คิดเป็นประมาณ 40% ของผู้ป่วยที่มีอาการหนองในเทียม
• Ureaplasma Urealyticum : พบได้บ่อยเป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นประมาณ 30% ของผู้ป่วย
• เชื้ออื่น ๆ : ผู้ป่วยประมาณ 20% อาจไม่สามารถระบุเชื้อที่เป็นสาเหตุได้อย่างแน่ชัด เช่น Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis
• เชื้อไวรัสบางชนิด : เช่น Herpes Simplex Virus (HSV) อาจเป็นสาเหตุได้เช่นกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหนองในเทียมมีอะไรบ้าง?
โรคหนองในเทียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงหลักจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ดังนี้
• การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนหลายคน
• การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ มาก่อน และขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
• ตรวจสุขภาพทางเพศไม่สม่ำเสมอ และไม่รักษาความสะอาด
แม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ แต่หนองในเทียมยังสามารถเกิดได้จากปัจจัยอื่น เช่น การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในระหว่างคลอด (โดยเฉพาะ Chlamydia ทำให้ทารกเกิดเยื่อตาอักเสบ หรือปอดอักเสบได้), การใส่สายสวนปัสสาวะผ่านอวัยวะเพศ, ภาวะท่อปัสสาวะตีบ, การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หรือภาวะต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นต้น
หนองในเทียม มีแนวทางการรักษาอย่างไร?
เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยหนองในเทียมแล้ว จะมีวิธีรักษาหนองในผู้ชายและผู้หญิงหลัก ๆ ดังนี้
• การใช้ยาปฏิชีวนะ : แพทย์จะสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อที่สงสัยหรือตรวจพบ ยาที่ใช้บ่อย ได้แก่ Azithromycin หรือ Doxycycline
• การงดมีเพศสัมพันธ์ : ควรเว้นการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ รักษา และอาการต่าง ๆ หายดี เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
• การรักษาคู่เพศสัมพันธ์ : แม้จะไม่มีอาการ แต่คู่นอนในรอบ 2 สัปดาห์ควรทำการตรวจรักษาหนองในเทียมด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
• การติดตามผล : หลังจากรักษาเสร็จสิ้น ควรกลับมาให้แพทย์ตรวจซ้ำเพื่อยืนยันว่าเชื้อถูกกำจัดหมดแล้ว
รู้ตัวทัน รักษาหายได้ ไม่ส่งต่อเชื้อ ตรวจสุขภาพผู้ชายที่ Menscape Clinic
สำหรับผู้ชายที่มีอาการท่อปัสสาวะอักเสบ มีหนองออกจากปลายอวัยวะเพศ หรือสงสัยว่าเป็นหนองในเทียม การตรวจอย่างละเอียดคือสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด ฟื้นตัวเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนที่คุณรัก ที่ Menscape Clinic มีบริการตรวจสุขภาพเพศชาย โดยใช้เทคโนโลยีตรวจเชื้อที่สามารถค้นหาเชื้อคลามัยเดีย หนองใน และเชื้อที่ทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
จุดเด่นของ Menscape Clinic ที่เหมาะกับผู้ชายยุคใหม่
• การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี NAAT ที่มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจหาแบคทีเรียได้ทุกตำแหน่ง
• ตรวจเร็ว ทราบผลเร็ว หากผลเป็นบวก สามารถจ่ายยาปฏิชีวนะ พร้อมดูแลรักษาได้ทันที
• การดูแลโดยแพทย์ที่เข้าใจปัญหาสุขภาพผู้ชายโดยเฉพาะ
• คลินิกเป็นส่วนตัว ผลตรวจถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เป็นความลับ
สรุป
หนองในเทียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้ชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อาการอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถลุกลามได้ การตรวจและรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อ ทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในอนาคต หากสงสัยว่าเป็นหนองในเทียม ควรเข้ารับการดูแลที่ Menscape Clinic เพื่อตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียด พร้อมวางแผนรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
