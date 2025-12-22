AI Learning 2025 นักเรียนไทยติดสปีดเตรียม IELTS ด้วย AI

การเรียนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลกำลังเปลี่ยนไปมาก นักเรียนไทยเริ่มหันมาใช้ AI ช่วยเตรียมสอบ IELTS เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสทำคะแนนได้สูงขึ้น
ในปี 2025 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นเหมือน “ติวเตอร์ส่วนตัว” ที่ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน ติวซ้ำในเรื่องที่ต้องการ และจำลองสถานการณ์สอบจริงอย่างแม่นยำ ทำให้นักเรียนใช้เวลาติวได้คุ้มค่าและเห็นผลเร็ว
หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมคือ PREP ซึ่งเผยว่าจำนวนผู้ใช้ฟีเจอร์ AI เตรียมสอบ IELTS กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
AI จาก PREP เปลี่ยนวิธีเตรียมสอบ เรียนรู้เร็วขึ้น เห็นผลชัดเจน
Teacher Bee AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนแบบโต้ตอบ ให้คำอธิบายไวยากรณ์ แปลความหมาย และสรุปบทเรียนอย่างกระชับ ขณะที่ Virtual Speaking & Writing Room ช่วยตรวจ Writing และ Speaking แบบรายประโยค แนะนำโครงสร้าง ประเมิน Band Score และให้คำแนะนำเพื่อยกระดับ Band แบบเรียลไทม์
ระบบ AI สามารถประเมินจุดอ่อนของผู้เรียนในแต่ละทักษะ เช่น Writing, Speaking, Grammar, Coherence & Cohesion และจัดลำดับการฝึกซ้ำเฉพาะหัวข้อที่สำคัญ ทำให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะที่เป็นจุดอ่อนได้รวดเร็ว และเพิ่มความมั่นใจในการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนไทยรุ่นใหม่เลือกเรียนแบบ “Smart Learning”
กระแสการเรียนแบบ Smart Learning พุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมา โดยผู้เรียนหลายคนเริ่มใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ผล Mock Test และฝึกซ้ำเฉพาะหัวข้อที่ AI วิเคราะห์ว่าเป็น “จุดอ่อนเร่งด่วน” เช่น Grammar, Fluency and Coherence หรือ Pronunciation
แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนยุคใหม่ต้องการ ความยืดหยุ่น เน้นความแม่นยำ และเห็นผลลัพธ์เร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนแบบตัวต่อตัวหรืออ่านหนังสือเล่มใหญ่หลายร้อยหน้าเหมือนสมัยก่อน
ปี 2025 จุดเปลี่ยนสำคัญของการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ
การผสานระหว่าง เทคโนโลยี AI และประสบการณ์เรียนออนไลน์ ทำให้การเตรียมสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง คอร์สเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฝึกได้ทุกที่ พร้อมรายงานผลที่แม่นยำ
ในช่วงปลายปีนี้ PREP คาดว่าจะมีนักเรียนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน มัธยมปลาย และนักศึกษา ที่ต้องเร่งทำคะแนน IELTS เพื่อนำไปยื่นทุนหรือเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ
เพื่อช่วยให้การเตรียมสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด PREP พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด คอยสนับสนุนผู้เรียนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์จุดอ่อน จัดเส้นทางเรียนเฉพาะบุคคล จนถึงการฝึกสนทนาจริงกับ AI ในสถานการณ์จำลองหลากหลายรูปแบบ
ผู้สนใจสามารถเข้าไป ทดสอบภาษา และดูตัวอย่างคอร์ส ของ PREP ได้ทันที
