ตรีนุช ผลักดัน ขยายเวลาส่งเงินสมทบ 6 เดือน ลดภาระนายจ้าง - แรงงาน 9 จังหวัดประสบอุทกภัยภาคใต้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและสถานประกอบการในหลายพื้นที่ภาคใต้ ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ประสบภัยรวม 9 จังหวัด โดยให้นำเสนอแนวทางขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบออกไปเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม และได้นำวาระเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. .... จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีเวลาปรับตัวและสามารถบรรเทาภาระทางการเงินในช่วงที่ต้องเร่งฟื้นฟูการดำเนินกิจการได้ ทั้งนี้ จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยร้ายแรงและได้รับการผ่อนผันประกอบด้วย ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดเวลายื่นและนำส่งเงินสมทบใหม่ ดังนี้
- ค่าจ้างงวด พฤศจิกายน 2568 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 มิถุนายน 2569
- ค่าจ้างงวด ธันวาคม 2568 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 กรกฎาคม 2569
- ค่าจ้างงวด มกราคม 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 สิงหาคม 2569
- ค่าจ้างงวด กุมภาพันธ์ 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 กันยายน 2569
- ค่าจ้างงวด มีนาคม 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 ตุลาคม 2569
- ค่าจ้างงวด เมษายน 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 พฤศจิกายน 2569
ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การขยายเวลาสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนใน 9 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบสำหรับค่าจ้างได้ช้ากว่ากำหนดเดิม 6 เดือน เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและช่วยให้กิจการสามารถฟื้นตัวได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.สายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง