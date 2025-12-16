กรมอนามัย ส่งทีม SEhRT คุมเข้มสุขาภิบาล-สิ่งแวดล้อมศูนย์พักพิงชายแดน เร่งเสริมคลอรีนเพิ่มคุณภาพน้ำพร้อมจัดหาสบู่ล้างมือลดปัญหาโรคทางเดินอาหาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชนในศูนย์พักพิงชายแดนไทย–กัมพูชา หลังพบปัญหาคลอรีนในน้ำใช้ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการขาดแคลนสบู่ล้างมือ อาจเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร ส่งทีม SEhRT ลงพื้นที่ให้ความรู้ เร่งจัดหาคลอรีนและสบู่ล้างมือให้เพียงพอ และแนะนำการบริจาคอาหารอย่างปลอดภัย
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าพักในศูนย์พักพิง จำนวน 263,105 คน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยเฉพาะการขาดแคลนคลอรีนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อในน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในศูนย์พักพิง พบว่า ผลตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสบู่ล้างมือไม่เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบเอ และเกิดการปนเปื้อน จากกระบวนการปรุงประกอบ การล้างทำความสะอาดอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ได้ กรมอนามัยจึงได้ส่งทีม SEhRT ลงพื้นที่ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เร่งให้ความรู้กับประชาชนในศูนย์พักพิง ทั้งการตรวจวัดระดับคลอรีนและการเติมคลอรีน เร่งจัดหาคลอรีนให้เพียงพอ รวมถึงให้คำแนะนำในการล้างมือที่ถูกต้อง และการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภายในศูนย์พักพิงจะมีประชาชนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การจัดเตรียมและปรุงประกอบอาหารในศูนย์พังพิงจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งความสะอาด ความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อาทิ ผู้เตรียมอาหารต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนจัดอาหาร การเตรียม ทำ ประกอบหรือปรุงอาหารบนโต๊ะสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม. ให้อยู่ในร่ม ไม่จัดหรือวางอาหารตากแดด แจกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง บรรจุอาหารในกล่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แยกตามประเภทอาหาร และทิ้งขยะในบริเวณที่กำหนด ประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมเช่นเดียวกัน
สำหรับประชาชนที่จะร่วมบริจาคอาหาร ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารหมักดอง อาหารค้างคืน อาหารไม่สุก อาหารที่ทำจากกะทิ ยำ พร้อมแนะแนวทางการบริจาคอาหาร เน้น อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ ข้าวแผ่น ซีเรียล ปลากรอบ ไก่เค็ม หมูแผ่น หมูเส้น กุนเชียง ถั่วลิสงคั่ว ถั่วทอด กระยาสารท ถั่วตัด งาตัด อาหารสำเร็จรูป เช่น ข้าวสวยกระป๋อง ปลากระป๋อง ผลไม้แห้ง เช่น กล้วยตาก กล้วยอบ มะม่วงกวน มะละกออบ และที่สำคัญ คือ น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง นมสดยูเอชที น้ำผลไม้บรรจุกล่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุ และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิท ไม่ขาด ไม่บวม หรือขึ้นรา เพราะการดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างเข้มงวด จะช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ