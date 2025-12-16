โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์จัดงานกีฬาสี หนุนพัฒนาการ ความสามัคคี และภาวะผู้นำ

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Secondary Sports Day 2025 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย ความสามัคคี และภาวะผู้นำ
ภายในงาน นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาและกิจกรรมระบบ House ซึ่งประกอบด้วย 4 บ้านสี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง โดย Red House ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมประจำปี สะท้อนถึงความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณแห่งการเป็นทีมอย่างแท้จริง
กิจกรรมครั้งนี้ช่วยปลูกฝังคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา ความรับผิดชอบ และความพยายามอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำพันธกิจของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างสมดุล พร้อมก้าวสู่เวทีสากลอย่างมั่นใจ