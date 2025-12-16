สำนักงานประกันสังคมให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนจากสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในพื้นที่ประสบภัย ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ทั้งในส่วนของเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย เงินชราภาพ และสิทธิกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย (อุทกภัย)
จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยของสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2568 พบว่าสถานประกอบการในพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบรวม 34,052 แห่ง และมีผู้ประกันตนได้รับผลกระทบรวม 2,236,015 ราย มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 5,480 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้มาขอใช้สิทธิมากที่สุดคือจังหวัดสงขลา จำนวน 4,893 ราย ในภาพรวมของผู้มาใช้สิทธิ 9 จังหวัด มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 5,478 ราย มาตรา 39 จำนวน 1 ราย มาตรา 40 จำนวน 1 ราย และมีผู้ประกันตนเดิมที่เคยอยู่ในระบบอีก 9 รายที่ได้รับผลกระทบด้วย
สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับ ดังนี้
• เงินค่าทำศพ รวม 175,000 บาท
• เงินสงเคราะห์กรณีตาย รวม 135,599.40 บาท
• เงินบำเหน็จชราภาพ รวม 562,629.40 บาท
• กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย (อุทกภัย) รวม 5,759,774,60 บาท (ผู้ประกันตน 5,476 ราย)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน 6,633,003.40 บาท (ผู้ได้รับสิทธิ5,489 ราย)
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงต่อไป