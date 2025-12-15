สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานในไซต์ก่อสร้างจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 10.30 น. เกิดอุบัติเหตุโครงนั่งร้านบริเวณชั้น 3 ภายในไซต์งานก่อสร้างของบริษัท ไทย-ฮอง เทคโนโลยี จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
หลังพนักงานกำลังปั๊มแฮนด์ลิฟท์เพื่อยกพาเลทปูนขึ้นบนชั้นนั่งร้าน แต่เกิดน้ำหนักถ่ายลงกระทันหันจนทำให้นั่งร้านงอตัวและพังถล่ม ส่งผลให้ลูกจ้างตกลงมาด้านล่าง ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย และเสียชีวิต 1 ราย
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันที โดยลูกจ้างทั้ง 5 รายมีดังนี้
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
1. นาย SOTH SEM อายุ 44 ปี สัญชาติกัมพูชา – กระดูกขาซ้ายหัก รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
2. นาย THAN WIN AUNG อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา – กระดูกซี่โครงอ่อนบาดเจ็บ แพทย์ให้กลับบ้าน
3. นาย TIN HETE PHYO อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมา – กระดูกไหปลาร้าทั้งสองข้างหักและกระดูกซี่โครงทิ่มปอด รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4. นาย MOE ARKAR อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา – บาดเจ็บกล้ามเนื้อ แพทย์ให้กลับบ้าน
ผู้เสียชีวิต 1 ราย
5. นาย MYINT CHO สัญชาติเมียนมา – ส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่
• ค่ารักษาพยาบาล 65,000–1,000,000 บาท
• หากรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ จะได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา
• ค่าทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 1 ปี
• ค่าทดแทนกรณี สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพการทำงาน ตามสัดส่วน
• กรณี ทุพพลภาพ ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างต่อเดือนตลอดชีวิต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานให้นายจ้างเร่งดำเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างและแบบแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีแล้ว
ทั้งนี้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มอบหมายให้นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อให้กำลังใจและชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างและนายจ้าง โดยย้ำว่าแรงงานทุกสัญชาติที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และสำนักงานประกันสังคม
พร้อมดูแลอย่างต่อเนื่อง