“สปส.” ห่วงแรงงานพลาดสิทธิคุ้มครอง “กองทุนเงินทดแทน”ภัยที่ทำงาน เตือนนายจ้างป้องสิทธิรักษาพยาบาลลูกจ้างหลังเกิดภัยภายใน 15 วัน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ในทุกสถานประกอบการอาจซ่อนความเสี่ยงที่ไม่มีใครคาดคิดไว้เสมอและเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยชีวิตและการใช้สิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา กองทุนเงินทดแทน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาดรายได้ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ทันทีที่เกิดเหตุ นายจ้างต้องแจ้งเรื่องการประสบอันตรายของลูกจ้างตามแบบ กท.16 ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบเหตุ โดยสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาล คือ
กรณีที่ 1 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน สามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาโดยใช้แบบ กท.44 กรณีนี้นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยสถานพยาบาลนั้น ๆ จะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเอง
กรณีที่ 2 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน กรณีนี้นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานขอเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้
หลักฐานการประสบอันตราย
- ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น ใบลงเวลาทำงาน แผนที่ที่เกิดเหตุ หรือภาพถ่ายหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประสบอันตราย
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่ายกรณีตายหรือสูญหาย
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
- ใบมรณบัตรพร้อมสำเนา
- ใบชันสูตรศพหรือใบรับรองแพทย์
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร สูติบัตรของบุตรของลูกจ้างผู้ตาย
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา และลุกจ้าง
ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมอย่างถูกต้องและครบถ้วน การขึ้นทะเบียนลูกจ้างและชำระเงินสมทบตามกำหนดจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ให้มีหลักประกันที่คุ้มครองและมอบประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะในทุกสถานประกอบการ มีความเสี่ยงที่ไม่มีใครคาดคิดไว้เสมอและเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยชีวิตและการใช้สิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา