อว.มอบของขวัญปีใหม่ ส่งงานวิจัยลงชุมชน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี 50 ชุมชน–บพท.ผนึก 24 มหา’ลัย ส่ง 100 เทคโนโลยีสู่ประชาชน ปลัด อว.ย้ำงานวิจัยไม่ใช่ของตั้งโชว์

กระทรวง อว.ส่งออกงานวิจัย&พัฒนาเพื่อชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน บพข.และภาคีเครือข่ายเพื่อมอบโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดในทุกพื้นที่ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kW 50 ชุมชนฟรี นำร่อง 3 ชุมชน จ.น่าน ขณะที่ บพท.จับมือ 24 มหาวิทยาลัยส่งต่อ 100 เทคโนโลยีพร้อมใช้ให้ 45 ชุมชน 35 ตำบล 20 อำเภอ 34 จังหวัด ปลัด อว. ชี้งานวิจัยไม่ได้อยู่บนหิ้ง!
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง อว.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อว.จัดทำ “ของขวัญปีใหม่ อว. เพื่อประชาชน 2569” โดยเฉพาะการนำเองงาน “วิจัย & พัฒนาเพื่อชุมชน” ไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เห็นว่างานวิจัย & พัฒนาเพื่อชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ไม่ใช่ทำวิจัยแล้วอยู่บนหิ้ง แต่เป็นการนำความรู้และผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยเข้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ประจักษ์ชัดและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่และสังคม เพื่อเสนอเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2569 โดยร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) มหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 1.มรภ.สุรินทร์ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) อีสาน 3. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มรภ.ร้อยเอ็ด 5.มรภ.ภูเก็ต 6. มรภ.พิบูลสงคราม 7.มรภ.วไลยอลงกรณ์ 8. มรภ.เชียงใหม่ 9. มรภ.เลย 10.มทร.กรุงเทพ 11.มรภ.สกลนคร 12. มรภ.อุตรดิตถ์ 13.ม.แม่โจ้ 14.มรภ.สวนสุนันทา 15. ม.หาดใหญ่ 16. มรภ.เชียงราย 17.มรภ.ยะลา 18.มรภ.อุดรธานี 19. มทร.ศรีวิชัย 20.มรภ.ธนบุรี 21.มรภ.เพชรบูรณ์ 22. มทร.ล้านนา 23. มรภ.จันทรเกษม 24. มรภ.บุรีรัมย์
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า บพท.และ 24 มหาวิทยาลัยได้ส่งต่อ 100 เทคโนโลยีพร้อมใช้จาก 85 โครงการต้นแบบ 45 ชุมชน 35 ตำบล 20 อำเภอ ได้แก่ 1.บ้านยะวึก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 2.บ้านขี้เหล็กโนนจารย์ ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 3.บ้านหัวนาคำ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 4.บ้านบุตาสม ต.เมืองบัว อ.ชุมพบุรี จ.สุรินทร์ 5.บ้านไทรงาม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 6. บ้านสำโรง ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 7. บ้านสำโรงเหนือ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 18. บ้านยางน้อย ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 9. บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 10. บ้านโพนทอง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
11. บ้านบ่อแก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 12. บ้านตลุงนคร ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 13. บ้านพูนสุข ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 14. บ้านดอนน้ำตาล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์15. บ้านท่าสว่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 16. บ้านหนองตาเลิฟ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 17. บ้านป่าหวาย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 18. บ้านดอนหวาย ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 19. บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.สรวง จ.ร้อยเอ็ด 20. บ้านหนองผือ ต.บ้านผือ อ.สรวง จ.ร้อยเอ็ด
21. บ้านโคกสะอาด ต.หมูม่น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 22. บ้านธวัชดินแดง ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 23. บ้านตลาดค้อ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24. บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 25. บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 26. บ้านโพธิ์สัย ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 27.แปลงใหญ่กาแฟ ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 28. กลุ่มกาแฟสวนจันทิวา ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 29. วิสาหกิจชุมชนภูเสือเต้น ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 30. วิสาหกิจชุมชนน้ำเพชรพัฒนา ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
31. กลุ่มกาแฟหญิงษา ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 32. กลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 33. วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคขุน ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 34. กลุ่มอาชีพบ้านท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 35. กลุ่มอาชีพบ้านหนอง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 36. กลุ่มอาชีพบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 37. กลุ่มอาชีพบ้านคันโช้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 38. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาบัวแดง ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 39. ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 40. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกชัยฟาร์มหนูนาพิชัย ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 41. ฟาร์มหนูนาป๋าเสริฐ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 42. กลุ่มเกษตรโลว์ไลฟ์ฟาร์ม ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 44. พรชัยฟาร์มหนู ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 45. ฟาร์มหนูพุกใหญ่พรหมพิราม ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ขณะที่ จะดำเนินการส่งต่อ 100 เทคโนโลยีพร้อมใช้จาก 85 โครงการต้นแบบไปอีก 34 จังหวัด ขณะเดียวกัน ยังแจกฟรีและมอบส่วนลดแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชน อาทิ ส่วนลด 40% เทคโนโลยีเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง แจกฟรี! เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอสดแกะเมล็ด 20 กิโลกรัม หรือชุดเพาะเห็ด 2,000 ก้อน รวมถึงสอนสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดสำเร็จรูป 150 ครัวเรือน
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย “มอบโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดในทุกพื้นที่“ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kW 50 ชุมชน ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลักทั่วประเทศ โดยด้านการศึกษา มีโรงเรียนขยายโอกาส, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยเน้นแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรที่กระทบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อรักษาความเย็นของตู้แช่วัคซีนและยา ด้านเศรษฐกิจฐานราก เน้นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (Solar Pump), วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้า ด้านสังคม เน้นศาสนสถาน, พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดย บพข. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (CEP) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย (TCC) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ (RE-FTI) เซ็นทรัลทํา (CENTRAL THAM) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย มอบโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดในทุกพื้นที่ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 kW ให้กับชุมชน จํานวน 50 ชุมชน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับแผงโซลาร์เซลล์จากการอุดหนุนของภาคีเครือข่าย ทั้งแผงใหม่ และแผงเก่าที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดย ENTEC และ มจพ. โดยจะมีระยะนําร่อง 1 ปี จํานวน 50 แผง โดยขอให้กลุ่มเป้าหมายส่งใบสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเริ่มต้นเดือน ก.พ.2569 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มนำร่อง 3 ชุมชน จ.น่าน ก่อน