NIA ร่วมกับจุฬาฯ จัดกิจกรรม Roadshow การสนับสนุนทุนนวัตกรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Roadshow การสนับสนุนทุนนวัตกรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก รองผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) กล่าวเปิดกิจกรรมว่า “ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ NIA ในการขับเคลื่อน โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ครอบคลุมทั้ง 25 จังหวัด ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมระดับภูมิภาคของ NIA โดยการจัดกิจกรรม Roadshow ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ ที่จะทำให้หน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ที่จะสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่ธุรกิจ นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติต่อไป”
คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายสนับสนุนการเงินนวัตกรรมรายพื้นที่ NIA กล่าวว่า “ในปีนี้ NIA ได้มีความร่วมมือกับจุฬาฯ ในการดำเนินงานเป็น Node PMU-NIA ภาคกลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการแสวงหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA ภายใต้ Regional Innovation Business Platform ในสองกลไกการสนับสนุนทุนหลัก ได้แก่ 1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ มาทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าจริง ทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และทดสอบตลาดโดยการจำหน่ายจริง นำไปสู่การสร้างให้เกิดรายได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ และ 2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) สำหรับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่มีสินค้าหรือบริการนวัตกรรมจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ต้องการเปิดตลาดใหม่หรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์”
คุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้จัดการ Node PMU-NIA ภาคกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมจุฬาฯ และ NIA รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ จะทำให้การพัฒนาโครงการเพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในพื้นที่ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ Node PMU-NIA ภาคกลาง ได้มีการจัดกิจกรรม Roadshow การสนับสนุนทุนนวัตกรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2569 ที่กรุงเทพมหานคร และวางแผนที่จะจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2/2569 ที่จังหวัดชลบุรี ในเดือนมกราคม 2569 ที่จะถึงนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนของ NIA และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th และ Facebook: NIA - National Innovation Agency Thailand หรือ Facebook: Node NIA ภาคกลาง”