ศิลปินไทยคว้ารางวัล UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2568 ด้วยผลงานทรงพลังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความหวังและความกลมเกลียว นับเป็นศิลปินไทยคนที่ 4 ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคนี้

ผลงานของศิลปินไทย คุณยามีล๊ะ หะยี ในชื่อ “ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร)” ซึ่งสะท้อนถึงความหวังและความกลมเกลียว ได้รับรางวัล UOB Southeast Asian Painting of the Year (SEA POY) ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของการประกวด UOB Painting of the Year (UOB POY) ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นเหนือผลงานชนะเลิศจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ศิลปินไทยวัย 35 ปีท่านนี้ ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนักที่ Cité Internationale des Arts กรุงปารีส ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารยูโอบี
ผลงานนี้สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเย็บปักบนผืนผ้า ถ่ายทอดภาพสตรีในท่วงท่าวิงวอนขอพร สื่อถึงความปรารถนาร่วมกันเพื่อการเริ่มต้นใหม่และความกลมเกลียว ร่างกายของพวกเธอถูกถักทออย่างประณีตในฉากที่เหมือนความฝัน เพื่อสร้างเรื่องราวทรงพลังที่ผสมผสานระหว่างประเพณี จิตวิญญาณ และจินตนาการ ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด “ความงามคือภาพสะท้อนของความเข้มแข็ง” และใช้สน
นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ในโอกาสที่ยูโอบีครบรอบ 90 ปี เรายังคงยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจและชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค การดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเป็นมากกว่าการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เพราะยังรวมถึงการตอบแทนสังคม รวมถึงการสนับสนุนด้านศิลปะผ่านการประกวด UOB POY เราได้บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ สร้างโอกาสให้ศิลปะเข้าถึงผู้คน และเชื่อมโยงระบบนิเวศทางศิลปะผ่านโครงการต่างๆ เช่น เครือข่ายศิลปินศิลปินยูโอบี (UOB Artist Alumni Network) เพื่อสร้างผลกระทบที่มีความหมายและยั่งยืนในระยะยาว”
คณะกรรมการตัดสินรางวัล SEA POY ประจำปี 2568 ประกอบด้วยประธานกรรมการตัดสินจากห้าประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ดร.วิชญ มุกดามณี (สิงคโปร์) ดร.อากุง ฮูจัตนิกาเจนนง (อินโดนีเซีย) นางสาวอินตัน ราฟิซา (มาเลเซีย) นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ไทย) และนายดัง ซวน ฮวา (เวียดนาม)
คุณยามีล๊ะกล่าวเสริมว่า “ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง โรคภัย และความเหลื่อมล้ำ ดิฉันเชื่อว่าศิลปินมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพและความหวัง ดิฉันอยากเตือนให้ผู้คนไม่หยุดฝัน ยึดมั่นในความหวัง และเชื่อมั่นในพลังของตนเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านผลงานชิ้นนี้”
ผลงาน “ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร)” ใช้เวลาสร้างสรรค์ประมาณสองเดือน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กที่ได้คลุกคลีกับคุณแม่ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าคลุมฮิญาบในจังหวัดนราธิวาส “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นกำลังใจที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อเส้นทางศิลปะของดิฉัน และเป็นแรงผลักดันให้ดิฉันยังคงมุ่งมั่นนำศิลปะไปสู่เยาวชนและกลุ่มสตรีในชุมชนของดิฉัน เพื่อให้พวกเขาได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความกังวลจากสถานการณ์รอบตัวในชีวิตประจำวันต่อไป”
นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะรางวัลระดับภูมิภาค ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นที่ UOB Discovery Space ณ หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Gallery Singapore) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. และสามารถชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ทางเว็บไซต์ UOBandArt.com
เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี
ธนาคารยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม รวมถึงสาขาในอีก 19 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ รวมทั้งสิ้นกว่า 470 แห่งทั่วโลก
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2478 ยูโอบีเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านกลยุทธ์การควบรวมกิจการและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Aa1 จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส, AA- จากฟิทช์ เรทติ้งส์ และ AA- จาก S&P Global Ratings
ยูโอบีให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมส่งมอบบริการทางการเงินที่เข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคล โดยผสานข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรม และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านโครงการด้านศิลปะ เยาวชน และการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก
เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผ่านเครือข่าย 144 สาขาทั่วประเทศ และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติกว่า 343 เครื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องเบิกเงินสดของธนาคารยูโอบีมากกว่า 56,800 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส (อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))