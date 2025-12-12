xs
ม.ศิลปากร รับรางวัล "NRCT AWARD" ผลักดัน "เพชรบุรี" เป็น "ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ" ระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้เข้ารับ รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ “NRCT AWARD” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อันเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์: การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและกระบวนการสร้าง “ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ” ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นโมเดลการพัฒนาในพื้นที่อื่นของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน “NRCT FORUM 2025” เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วช. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ภายใต้แนวคิด “สานพลังองค์ความรู้ เชิดชูคุณค่านักวิจัย ยกระดับอนาคตไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ภายในงานดังกล่าว มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผลงาน “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ได้นำเสนอกรอบแนวคิด วิธีการวิจัย และผลลัพธ์เชิงพื้นที่ อาทิ โมเดลการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม และแนวทางการขยายผลสู่ย่านสร้างสรรค์ในระดับอำเภอ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัย พร้อมชื่นชมศักยภาพของผลงานที่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณูปการต่อประเทศ ทั้งในด้านการอนุรักษ์และการต่อยอดทุนวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ผลงานวิจัยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสะท้อนถึงบทบาทของนักวิจัยไทยในการยกระดับคุณค่าเมือง วัฒนธรรม และนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง





