ทรู - คอนเน็กซ์อีดี ชวนระดมทุนฟื้นฟูโรงเรียน จ.สงขลา จากวิกฤตน้ำท่วม ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

“หนูอยากกลับไปเรียนหนังสือ” เสียงเล็กๆ ที่เปี่ยมด้วยความหวังของเด็กๆ ในจ.สงขลา หลังเผชิญเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ยังคงก้องอยู่ในใจของใครหลายคน และเพื่อส่งต่อโอกาสครั้งใหม่ให้การเรียนรู้เด็กไทยได้เดินหน้าต่อ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ “คืนอนาคตเด็กไทย” ระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนกว่า 3,500 คน ใน 18 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดูแลของทรู จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและครอบครัวนักเรียนได้รับผลกระทบในอุทกภัยครั้งนี้ ด้วยการร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ไอซีที สื่อการเรียนรู้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการเปิดเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง เล่นกับเพื่อนๆ และเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
วันนี้ หลายโรงเรียนในจ.สงขลา ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...ร่วมส่งต่อพลังแห่ง “การให้” ได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยเงินบริจาคจะถูกส่งตรงถึงโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีภายใต้การดูแลของทรู ในจ.สงขลาที่ได้รับผลกระทบ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) ได้ที่ https://donate.connexted.org/?openExternalBrowser=1
เพราะทุกการสนับสนุน คือการต่อเติมโอกาส...มาร่วมคืนรอยยิ้ม เติมพลังใจ และพาเด็กๆ ทั้ง 18 โรงเรียนใน จ.สงขลา ได้กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความหวังอีกครั้ง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย อ.จะนะ
2. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.สะเดา
3. โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่
4. โรงเรียนบ้านสะพานหัก อ.จะนะ
5. โรงเรียนบ้านหาร อ.บางกล่ำ
6. โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ.ควนเนียง
7. โรงเรียนวัดปรางแก้ว อ.คลองหอยโข่ง
8. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อ.จะนะ
9. โรงเรียนบ้านลำชิง อ.นาทวี
10. โรงเรียนวัดดีหลวง อ.สทิงพระ
11. โรงเรียนวัดประเจียก อ.สทิงพระ
12. โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อ.สะเดา
13. โรงเรียนบ้านควนโส อ.ควนเนียง
14. โรงเรียนบ้านฉลุง อ.หาดใหญ่
15. โรงเรียนบ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่
16. โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่
17. โรงเรียนในเมือง อ.สทิงพระ
18. โรงเรียนวัดปะโอ อ.สิงหนคร