ประตูสู่โอกาสทางการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 25/2569

เปิดประตูสู่อนาคต! มูลนิธิดำรงชัยธรรม สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาครบวงจรจนจบปริญญาตรี ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 25/2569” โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผ่านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีโอกาสสร้างอนาคตที่มั่นคง โดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขจะต้องกลับมาตอบแทนในรูปแบบใด โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตทุนที่สำเร็จการศึกษา นำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” เพื่อให้เยาวชนมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 25/2569” เปิดรับสมัครนักเรียนทุนตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี มีความสามารถ หรือมีผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com, Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือ โทร 02-669-9711, 02-669-9615