กระทรวง อว.– ทปอ. แถลงเลื่อนสอบ TCAS 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา “สุรศักดิ์” ชี้ความปลอดภัยต้องมาก่อน ย้ำเลื่อนสอบเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบส่วนรวม ยันแม้เลื่อนสอบบางพื้นที่แต่มาตรฐานข้อสอบเท่าเทียมทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวเลื่อนการจัดสอบ TCAS (TGAT/TPAT2-5) ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี ดร.วันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง อว. และ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา เลขาธิการ ทปอ. เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าวสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา จนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ที่จะต้องเข้าสอบ TCAS กระทรวง อว. และ ทปอ. จึงได้หารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคง โดยได้ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในวันสอบ จนมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่า จำเป็นจะต้องเลื่อนการสอบ TCAS ใน 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด สระแก้ว และจันทบุรี จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 เปลี่ยนไปเป็นวันที่ 17-19 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ในระยะเวลาใกล้ ๆ สอบ หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ไม่เป็นปกติ หรือยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ทางกระทรวง อว. และ ทปอ. ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
ด้าน ดร.วิเลิศ กล่าวว่า ทาง ทปอ. ขอส่งกำลังใจให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนเพื่อดูแลพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทย ทางกระทรวง อว. ทปอ. จะช่วยดูแลลูกหลานและเยาวชนของเราต่อไป เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของพี่น้องชาวไทย และเราต้องจัดการให้การสอบ TCAS มีความปลอดภัยที่สุด นี่คือที่มาของการเลื่อนสอบทุกศูนย์ใน 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการเลื่อนสอบในครั้งนี้ได้เลื่อนเป็นวันเดียวกับศูนย์สอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ ในสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ เราก็เลยต้องทำงานกันอย่างไม่ปกติ การเลื่อนวันสอบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สอบ และด้านผู้ปกครองเองก็จะได้ไม่กังวลเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลานด้วย
ดร.วิเลิศ กล่าวต่อว่า ในด้านศูนย์สอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 7 จังหวัด จะมีการสอบปกติ เหตุที่ไม่เลื่อนสอบทั้งประเทศ เหตุเนื่องจากว่าน้อง ๆ หลายคนได้เตรียมสอบกันมาเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อไม่ให้เสียขวัญและกำลังใจ จึงไม่อยากสร้างผลกระทบทางด้านอื่น ๆ อีก ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นแบบไหน เราก็จะพยายามที่ตั้งรับและแก้ไขปัญหาในจุดๆ นั้น ส่วนประเด็นการใช้ข้อสอบคนละชุดขอยืนยันว่า มาตรฐานของข้อสอบไม่ต่างกัน แม้จะไม่ได้สอบพร้อมกัน แต่จะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ คุณภาพและความยากง่ายของข้อสอบยังมีมาตรฐานเท่ากันเหมือนเดิม
“ขอส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในศูนย์สอบ 7 จังหวัดในพื้นที่ชายแดน และศูนย์สอบอื่น ๆ ให้ทำข้อสอบอย่างเต็มที่ เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประธาน ทปอ. กล่าว