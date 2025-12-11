มูลนิธิถันยรักษ์ฯ - ทรูปลูกปัญญา เปิดเวที “Thanyarak Camp 2025” บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ โดย นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมถันยรักษ์ “Thanyarak Camp 2025” ซึ่งได้ร่วมกับทรูปลูกปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ตัวแทนชมรมถันยรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า 150 คน จาก 38 แห่ง นับเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Examination หรือ BSE) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ลดโอกาสการลุกลามของโรค เพิ่มโอกาสเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ และประธานโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า “นักศึกษาชมรมถันยรักษ์เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจ และหัวใจที่อยากช่วยเหลือสังคม ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับบทบาทสำคัญที่สามารถนำความรู้เกี่ยวการป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างที่ถูกต้องไปส่งต่อสู่ชุมชนได้จริง นอกจากนี้มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ยังขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจแนวคิด The Power of Self-Love เพราะการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของเราอีกต่อไปแต่คือของขวัญที่เรามอบให้กับคนที่เรารักให้เราได้อยู่ดูแลกันไปอย่างยาวนาน นักศึกษารุ่นใหม่คือความหวังของเราในการขยายพลังนี้ออกไปสู่ชุมชนและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยปกป้องผู้หญิงไทยจากมะเร็งเต้านมได้มากขึ้นอีกด้วย เพราะการสร้างผู้นำหนึ่งคน คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้อีกหลายร้อยชีวิตในชุมชน Thanyarak Camp 2025 จึงไม่ใช่เพียงค่ายฝึกอบรม แต่คือการต่อยอดภารกิจ “พิชิตมะเร็งเต้านม” ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความรู้และการป้องกันที่เท่าเทียม และสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในระยะยาว”
ทั้งนี้ ภายในค่ายเต็มไปด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เชิงลึกและพลังตั้งใจของคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากเวทีเสวนาทางการแพทย์ด้านสุขภาพผู้หญิงอย่างหลากหลายทั้งในเรื่องโรคมะเร็งเต้านม โดย นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และรองประธานโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงโรคมะเร็งปากมดลูก โดย ผศ.พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจทั้งมิติการป้องกัน การดูแล และการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้หญิงอย่างถูกต้อง
นอกจากความรู้ทางการแพทย์แล้ว ค่ายยังต่อยอดมิติการสื่อสารเชิงรณรงค์ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ โดย คุณแม็กซีน – อินทิพร แต้มสุขิน คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพ เจ้าของช่อง “Maxdicine” ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเล่าเรื่องสุขภาพให้น่าสนใจ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้จริง พร้อมกันนี้ ทรูปลูกปัญญายังได้เสริม “อาวุธทางความคิด” ด้วยองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเชิงรณรงค์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ และการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์บุญเกียรติ พุทธา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing & e-Commerce จากทรู ดิจิทัล อะคาเดมี่ เพื่อให้ผู้นำชมรมฯ สามารถออกแบบกิจกรรมและสื่อรณรงค์ให้เข้าถึงชุมชนเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง ภายในค่ายยังมีกิจกรรมทีมเวิร์กที่ช่วยเชื่อมโยงและยกระดับเครือข่ายผู้นำชมรมถันยรักษ์ระหว่างมหาวิทยาลัยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เปิดพื้นที่ให้ตัวแทนคณะทำงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์ในชุมชน พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการต่อยอดจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เสริมมุมมองเชิงปฏิบัติให้การขับเคลื่อนงานในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
นอกจาก องค์ความรู้และกิจกรรมเข้มข้นแล้ว Thanyarak Camp 2025 ยังมุ่งสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในชุมชนท้องถิ่น ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้กลับไปขยายผลในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดให้คนในชุมชนกว่า 38 แห่งทั่วประเทศสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้น เพราะ “การสร้างผู้นำหนึ่งคน คือการเปลี่ยนแปลงให้กับอีกหลายร้อยชีวิตในชุมชน” ค่ายฯ แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงค่ายฝึกอบรม แต่คือการสานต่อภารกิจ “พิชิตมะเร็งเต้านม” ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง มุ่งให้ผู้หญิงไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความรู้และการป้องกันที่เท่าเทียม พร้อมร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว