ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด หรือ CPP (CPP) จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับสาธารณะ "สัมผัสประสบการณ์ Check In CPP" ขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีตัวแทนพนักงานจากบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของการท่อส่งไทย-จีน ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และเหล่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ในงาน คณาจารย์และนักศึกษาจาก KMITL ได้ตั้งใจฟังการแนะนำเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของการท่อส่งไทย-จีนในประเทศไทย และภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เทคนิคของการท่อส่งไทย-จีน พวกเขาได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ทำให้การ "Check In " จากรูปแบบการมีส่วนร่วมเพียงภายนอก เปลี่ยนเป็นการสัมผัสประสบการณ์แบบบอย่างแท้จริง กิจกรรมครั้งนี้ผ่านแนวทาง "การเสริมพลังด้วยการปฏิบัติ + การเข้าใจร่วมทางวัฒนธรรม" ไม่เพียงแต่สร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพให้ CPP ในการเชื่อมต่อกับทรัพยากรบุคคลคุณภาพของไทยและสร้างคลังบุคลากรรายท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างปฏิบัติอันล้ำค่าของอุตสาหกรรม前沿ให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย บรรลุการเสริมพลังสองทางระหว่างสถานศึกษากับองค์กร
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ด้วยวิธีการสื่อสารที่ "ใช้ธุรกิจเป็นสะพาน ใช้วัฒนธรรมเป็นจิตวิญญาณ" ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ไทยไม่เพียงแต่ได้เข้าใจศักยภาพทางธุรกิจของการท่อส่งไทย-จีนเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางรากฐานทางวัฒนธรรมที่มั่นคงให้กับการท่อส่งไทย-จีนในการขยายตลาดไทยต่อไป
อย่างไรก็ตามกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับสาธารณะชนที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขั้นตอนต่อไป "Check In CPP" จะประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดชุดกิจกรรมที่ต่อเนื่องและทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย