เมื่อเทคโนโลยี–หัวใจ–คนทำงาน รวมกันเป็นหนึ่ง สู่ภารกิจทรู ผสานพลังช่วยคนไทย ยามวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ถาโถมหลายจังหวัดภาคใต้ บ้านเรือนถูกตัดขาด ไฟฟ้าดับ การสื่อสารสะดุด ความช่วยเหลือทุกนาทีล้วนมีความหมายยิ่งกว่าเดิม ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีของไทย ระดมศักยภาพทั้งเทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และพนักงานทุกคน เร่งช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ กับ “6 ภารกิจแห่งหัวใจ” ที่ทรู ตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
#1 “ภารกิจแห่งหัวใจ – คืนอนาคตเด็กไทย”
เพราะเชื่อว่า “การศึกษาต้องเดินหน้าต่อ แม้ในยามภาวะวิกฤต” ทรู เร่งช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบหนักจากอุทกภัยในสงขลาอย่างเร่งด่วน เริ่มต้นที่ร.ร.บ้านบางแฟ่บ ซึ่งเป็นร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมใช้งาน 50 เครื่อง ชุดนักเรียนใหม่ อุปกรณ์กีฬา รวมถึงการฟื้นฟูอาคารและห้องเรียนที่เสียหายหนักให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ขณะเดียวกันยังขยายการดูแลไปยังโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี–ทรูปลูกปัญญา ทั้ง 18 แห่ง มอบโน้ตบุ๊ก สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน พร้อมส่งทีมทรูจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมฟื้นฟูอย่างเต็มกำลัง และที่สำคัญ เร่งฟื้นฟูและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตทรูออนไลน์ในทุกโรงเรียนทั้ง 18 แห่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนรู้และเข้าถึงสื่อการศึกษาออนไลน์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรู ในการดูแลอนาคตของเด็กไทย และช่วยให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุด
#2 “ภารกิจแห่งหัวใจ – เติมพลังใจพี่น้องชาวใต้ ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ x ธารน้ำใจ”
เมื่อหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมหนัก การเข้าถึงยากลำบาก ฝูงโดรนอัจฉริยะ TGD25 จำนวน 20 ลำถูกส่งเข้าพื้นที่ทันที ขนส่งอาหาร–ยา–เวชภัณฑ์แบบเร่งด่วน พร้อมระบบ GPS แบบเรียลไทม์ที่บินฝ่าน้ำและพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่คนเดินเท้าเข้าไม่ถึง อีกหนึ่งตัวอย่างอันชัดเจนของ “เทคโนโลยีช่วยชีวิต” ที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์วิกฤต ขณะเดียวกัน ทีมเน็ตเวิร์คทรูปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง นำรถชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) ลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้การสื่อสารไม่สะดุด พร้อมมอบซิมทรู–ดีแทค และ WiFi ฟรีในศูนย์อพยพ รพ.สนาม และหลายจุดสำคัญที่ผู้คนต้องการเชื่อมต่อมากที่สุด
นอกจากเทคโนโลยีแล้ว หัวใจของผู้คนคือพลังสำคัญ ถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุด พาวเวอร์แบงก์ชาร์จเต็ม เสื้อผ้าใหม่ และของใช้จำเป็น ถูกนำส่งด้วยมือของผู้บริหารและพนักงานทรู–ซีพี ก่อนกระจายสู่ผู้ประสบภัยทั่วพื้นที่ มากกว่า “สิ่งของ” คือ “กำลังใจ” ที่ส่งไปพร้อมกัน ขณะที่ SM True ยังร่วมบริจาค 3 ล้านบาทแก่สภากาชาดไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ ทรู ยังจัดข้อเสนอพิเศษสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจรายเดือนราคาประหยัด สำหรับลูกค้าหาดใหญ่-สงขลา รวมถึงส่วนลด 50% สำหรับจิตอาสาและบุคลากรด่านหน้าชุดขาว เพื่อให้ทุกคนยังออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่การติดต่อสื่อสารสำคัญและจำเป็นที่สุด
#3 “ภารกิจแห่งหัวใจ – พร้อมเคียงข้างเพื่อลูกค้าคนสำคัญ”
ทรู เดินหน้า “ภารกิจแห่งหัวใจ” เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแบบไร้กังวล มอบเน็ตฟรี 10GB โทรฟรี 100 นาที นาน 15 วัน พร้อมขยายวันใช้งานและขยายเวลาชำระค่าบริการทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน ช่วยลดภาระในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังยกระดับความช่วยเหลือด้วยการ “ยกเว้นค่าบริการ” สำหรับลูกค้ามือถือ ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ในพื้นที่อ.หาดใหญ่เป็นเวลา 15 วัน ขณะที่ทีมทรูออนไลน์ลุยภารกิจ “ปิดซอยซ่อม” ระดมช่างจากทั่วประเทศเข้าซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ฟรีทันที พร้อมจัดเตรียม Router ใหม่กว่า 20,000 เครื่อง เพื่อให้ทุกบ้านกลับมาเชื่อมต่อได้เร็วที่สุด แบบไม่ต้องรอให้ลูกค้าแจ้งปัญหา เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ทรูพร้อมเคียงข้างลูกค้าเสมอ
#4 “ภารกิจแห่งหัวใจ – สนับสนุนนักรบชุดขาวและด่านหน้า”
อีกหนึ่งกำลังสำคัญในยามวิกฤต คือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทำงานด้านสาธารณสุขที่ต้องรับมือและทำงานอย่างหนัก โดยทรู มอบสมาร์ทโฟน 17 เครื่องแก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดูแลผู้ป่วย และสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อเติมความสดชื่น นอกจากนี้ ยังจัดบูธทรูคอฟฟี่เสิร์ฟเมนูหลากหลายกว่า 10,000 แก้ว เพื่อเติมพลังให้แก่คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรการแพทย์และจิตอาสา รพ. หาดใหญ่ ที่ทุ่มเททำงานต่อเนื่อง
#5 “ภารกิจแห่งหัวใจ – หนุนภาครัฐ ทีมสนับสนุน ช่วยชีวิต เร่งกู้ภัย”
ในช่วงเวลาที่ทุกนาทีมีความหมาย ทรู ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI และ Telco Analytics มาสนับสนุนหน่วยกู้ภัยค้นหาผู้ที่ยังตกค้างในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรมแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymized) เพื่อวิเคราะห์สัญญาณรวมของพื้นที่ ช่วยระบุ “ตำแหน่งที่อาจยังมีผู้ตกค้าง” ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้เร็วและแม่นยำกว่าที่เคย ขณะเดียวกัน ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ใช้ Mobility Data Platform วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของประชากรบนเครือข่ายทรู 5G แบบเรียลไทม์ เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มการอพยพที่ผิดปกติ ช่วยให้หน่วยงานรัฐ สามารถวางแผนช่วยเหลือได้ตรงจุดทั้งในช่วงกู้ภัยและฟื้นฟูหลังน้ำลด นำ Data Intelligence มาช่วยสังคม (Public Good) อย่างแท้จริง ด้วยการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบเพื่อช่วยชีวิตคนไทยในภาคใต้ให้ปลอดภัยและกลับมายืนได้อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้มอบซิมฟรีใช้งานนาน 12 เดือนให้จิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จำนวน 200 คน พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็ว 15 Mbps / 100GB และโทรฟรี 60 นาที (มูลค่า 2,549 บาทต่อซิม) เพื่อให้นักศึกษาที่ลงพื้นที่สามารถประสานงาน เข้าถึงข้อมูล และช่วยเหลือชุมชนได้อย่างราบรื่น
#6 “ภารกิจแห่งหัวใจ – ดูแลเพื่อนพนักงานชาวทรู”
ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนในครอบครัวทรู ทรู เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในพื้นที่น้ำท่วม ตั้งแต่ลาฉุกเฉินโดยไม่หักวันลา สนับสนุนค่าที่พักชั่วคราว เงินช่วยซ่อมบ้านและยานพาหนะ ไปจนถึงสวัสดิการและประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกคนมีแรงก้าวต่อ โดยผู้บริหารได้เข้าพื้นที่พบพนักงานที่ประสบอุทกภัย มอบ “ถุงกำลังใจ” รับฟังสถานการณ์ ความเดือดร้อน เพื่อวางแผนบรรเทาทุกข์และจัดสรรความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เพื่อช่วยคืนสภาพบ้านที่เสียหายของพนักงาน ให้กลับมาอยู่ได้อีกครั้ง ตอกย้ำความเป็น People Organization องค์กรที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรก
ภารกิจแห่งหัวใจทั้งหมดนี้ คือการส่งต่อความห่วงใยให้พี่น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง และทรู ขอร่วมส่งกำลังใจให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน