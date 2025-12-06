กระทรวง อว. ชวนชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ 6–7 ธ.ค. รวมวงดนตรีจาก PGVIM–มหิดล–อัสสัมชัญ–ศิลปากร–มรภ.บ้านสมเด็จฯ–เกษมบัณฑิต

กระทรวง อว. ชวนชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อวันที่ 6 ธ.ค.พบวงดนตรีจากสถาบันดนตรี PGVIM Pop Orchestra จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วง Mahidol jazz band จากมหาวิทยาลัยมหิดล และวงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่วนวันที่ 7 ธ.ค.วง Silpakorn University Wind Orchestra มหาวิทยาลัยศิลปากร - มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - KBU BAND มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว.จัดงานการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธ.ค.2568 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคตามสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง อว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อัครศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดงานไปเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งที่ส่วนกลางและภูมิภาค ปรากฎว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับชมและรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการ กิจกรรม Workshop จำนวนมาก
นายเอกพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค.จะมีการการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อเป็นวันที่สอง เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น.จะเป็นการแสดงดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 วง วงแรก PGVIM Pop Orchestra จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จากนั้นวงที่สอง Mahidol jazz band มหาวิทยาลัยมหิดล และวงที่สามโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ส่วนวันอาทิต์ที่ 7 ธ.ค.การแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อเป็นวันสุดท้ายมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว.เป็นประธาน จะมีวงดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 วงมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เวลา 17.30 น. โดยวง Silpakorn University Wind Orchestra จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้น วงดนตรีสากลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวง KBU BAND จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และปิดงานการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ประจำปี 2568 ในเวลา 21.00 น.