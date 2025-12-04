กระทรวง อว. จัด "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" ทั่วประเทศ วันที่ 5-7 ธ.ค.นี้ ชวนร่วมดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ ส่วนกลางจัด ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาคจัดที่สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กระทรวง อว.จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 อัครศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งยังจัดขึ้นเพื่อสานต่อเพลงที่พ่อสร้างสรรค์ เป็นปีที่ 5 โดยกระทรวง อว. เตรียมเนรมิตสวนสวยย่านบรรทัดทองให้เป็นเวทีการแสดงกลางแจ้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมดื่มด่ำบทเพลงอันทรงคุณค่า บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านศิลปะการดนตรีมากมาย
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” กระทรวง อว. จัดทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยส่วนภูมิภาคจัดแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติด้วยกลไกความร่วมมือของ อว.ส่วนหน้า สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ขณะที่ส่วนกลาง จัดที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. โดยจะมีการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ ตอน นางลอย ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวเบญจกาย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง, การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ลำชุด "แสงเพลงของพ่อ : Father's Melody in Lights" ผสานแสง สี เสียง เหนือน่านฟ้าสุดตระการตา โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, นิทรรศการช่างสิบหมู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง, กิจกรรม Workshop จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และกิจกรรมออกร้านจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.
“วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 18.00 น. เราจะร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย” น.ส.วราภรณ์ กล่าว