รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ครบรอบ 6 ปี เปิดตัวศูนย์สุขภาพเด็ก ‘LITTLE PRINCE’ ตอบโจทย์ทุกครอบครัว ด้วยบริการมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดงานครบรอบ 6 ปี ภายใต้แนวคิด “มั่นใจ สู่ความเป็นเลิศ : Believe in Excellence” พร้อมเปิดตัว “LITTLE PRINCE” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพเด็ก เพื่อขยายการดูแลครบวงจรให้กับคนทุกวัย ตั้งแต่วันแรกของชีวิต ตอกย้ำบทบาทโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในพื้นที่บางนา และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี, นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน และ นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น G โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเดินหน้าตามเป้าหมายในการขยายเครือข่ายให้ครบ 20 แห่ง โดยขณะนี้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่มีศักยภาพและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เรามีกลยุทธ์ในการบริหารเครือข่ายผ่านมาตรฐานกลาง ผ่านระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกัน และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยการบริหารแบบ Hub & Spoke และใช้ระบบตรวจประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้ช่วยให้ทุกโรงพยาบาลให้บริการได้ตามมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแม้จะขยายเครือข่ายมากขึ้นในอนาคต จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ขณะเดียวกันหากต้องการการดูแลที่ซับซ้อน ก็สามารถส่งต่อไปยังศูนย์เฉพาะทางของเราได้อย่างราบรื่นและมีมาตรฐานดียวกันทั่วทั้งเครือ โมเดลนี้จึงช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีคุณภาพสูงขึ้นในทุกพื้นที่ โดยเราเน้นพัฒนาศูนย์เฉพาะทาง (COE : Center Of Excellence) ให้เป็นจุดแข็งของแต่ละภูมิภาค โดยอิงจากความต้องการด้านสุขภาพ เฉพาะของพื้นที่นั้นๆ โดย COE จะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลเครือข่าย (Spoke) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ครบวงจร ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้นจนถึงการรักษาเฉพาะทางด้วยมาตรฐานสูงสุด โมเดลนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยทุกพื้นที่ได้รับบริการคุณภาพเท่าเทียมและสะดวกมากที่สุด
นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวว่า “จุดเด่นของงานปีนี้คือการเปิดตัวศูนย์กุมารเวชศาสตร์ “LITTLE PRINCE” ซึ่งเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวมทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลทารกแรกเกิด เพื่อมอบบริการที่ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิม
โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับ “ความเป็นเลิศที่พิสูจน์ได้จริง” ซึ่งสะท้อนผ่านผลลัพธ์ทางการรักษาในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงสุดและต้องแข่งกับเวลา เช่น การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเฉียบพลัน รวมถึงความสำเร็จในการรักษาเคสโรคกระดูกสันหลังและภาวะ Scoliosis ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเปิดตัวศูนย์ LITTLE PRINCE จะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพ และทำให้โรงพยาบาลสามารถมอบการดูแลสุขภาพของครอบครัวได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”
ด้าน นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจว่า “ในช่วงที่ผ่านมาเครือพริ้นซ์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามทิศทางที่วางไว้ผ่าน Organic Growth จากจำนวนคนใช้บริการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการรักษา และการลงทุนขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังขาดการเข้าถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนของปีนี้ รายได้รวมเติบโตประมาณ 3.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งสามารถเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม ทั้งที่เผชิญกับความท้าทายในด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์ชายแดน รวมถึงการมาของโรคระบาดที่ช้ากว่าปีก่อน โดยรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ในด้านเป้าหมายในภาพใหญ่ เรายังคงมองเห็นพัฒนาการที่ดีและโอกาสในการเติบโตต่อไป ทั้งการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือ จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคนไข้และชุมชน ซึ่งการยกระดับบริการและศักยภาพการรักษาโดยใช้ผ่านโมเดล Hub & Spoke ที่ทำให้ผู้ป่วยใกล้บ้านเข้าถึงการรักษาคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับโครงสร้างต้นทุนของบริษัท คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการในปีหน้า
นอกเหนือจากการเพิ่มศักยภาพในการรักษา และเพิ่มจำนวนคนไข้และอัตราครองเตียงแล้ว เรายังคงมองถึงการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพิ่มเติมตามโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับภาพเครือด้าน Economy of Scale เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยเราจะขยายไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีช่องว่างด้านการบริการ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการที่สูง ไม่ใช่จำกัดเฉพาะเมืองรองหรือเมืองหลัก ซึ่งเราได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อหา location ที่เหมาะสม เมื่อเห็นความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว เราจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ
ปัจจุบันเราเป็นเครือโรงพยาบาลที่มีความแข็งแกร่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงภาคอีสานที่เข้าถึงประเทศเพื่อนบ้านได้ อีกทั้งเรายังพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจะโฟกัสไปที่ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูสุขภาพระยะยาวมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ซึ่งจะช่วยเติมเต็ม Ecosystem ของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันการเติบโตและสร้างการทำงานร่วมกันกับธุรกิจ Healthcare Related ที่ได้ลงทุนไปก่อนแล้ว
“เราต้องการเป็นผู้นำด้านเฮลท์แคร์ และเป็น Top of mind ในสายตาของคนไข้ เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีศักยภาพครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งในเมืองรองและเมืองใหญ่ โดยมุ่งทำให้คนทุกภูมิภาคเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพสูงและบริการที่อบอุ่บอุ่นใจในราคาที่เข้าถึงได้ โดยไม่ต้องไปไกลบ้าน และเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงอย่างไร้รอยต่อ โดยเรายังคงมุ่งเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม เพื่อให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบไป” นายฆนัทกล่าว
นายแพทย์สมคิด กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “เราก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยแผนการพัฒนาศูนย์เฉพาะทาง โดยโรงพยาบาลเตรียมแผนเดินหน้าพัฒนาหลายด้าน ทั้งการเพิ่มบุคลากรเฉพาะทาง การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการรักษา เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้มาเข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บางนา–สมุทรปราการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอเน้นย้ำจุดยืนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในทุกมิติ”
สำหรับประชาชนที่สนใจข้อมูลด้านการบริการของ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สามารถติดตามข้อมูลข้อมูลข่าวสารได้ผ่าน Facebook Page: โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ - Princ Hospital Suvarnabhumi เว็บไซต์ https://www.princsuvarnabhumi.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพ 02-080-5999