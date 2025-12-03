กรมศิลป์เตรียมบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม 20 ต้นจากกุยบุรี 6 ธ.ค. สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง

กรมศิลปากรเผยความคืบหน้าการออกแบบพระเมรุมาศและงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ เตรียมเดินหน้าขั้นตอนก่อสร้างจริง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม 20 ต้นจากอุทยานฯ กุยบุรี ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้ (3 ธ.ค.) นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการ ออกแบบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ดำเนินการออกแบบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ เสนอองค์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแบบร่างพระเมรุมาศ ไปสู่แบบก่อสร้างจริง และคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การประมาณราคา และเสนอของบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2569
นายพนมบุตรกล่าวว่า น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เน้นย้ำแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี มีความสง่างามสมพระเกียรติสูงสุด ในฐานะแม่แห่งแผ่นดิน ซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรจะทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระพันปีหลวง จะเน้นแนวคิดการออกแบบที่ทรงคุณค่า มีความงดงาม ตามโบราณราชประเพณี และความสมพระเกียรติสูงสุด
“ส่วนความคืบหน้า การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดำเนินการโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินั้น กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นของพระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ ขณะที่กรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือ ได้เข้ามาสำรวจระบบกลไก ล้อ เพลา การเคลื่อนที่ ของราชรถ รวมถึงได้มีการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อเตรียมดำเนินการด้านต่างๆ โดยทั้งหมดจะมีการคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอของบประมาณกลางในการดำเนินการต่อไป” นายพนมบุตรกล่าว
นายพนมบุตรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสำรวจต้นจันทน์หอม เพื่อใช้ในการสร้างพระโกศไม้จันทน์และพระหีบไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งค้นพบที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้วจำนวน 20 ต้น โดยในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เวลา 12.19 น. จะมีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยมีพลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นกรมศิลปากรจะนำต้นจันทน์หอมมาแปรรูปเพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ให้มีความวิจิตร งดงาม และสมพระเกียรติอย่างที่สุด