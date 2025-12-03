CPF ร่วมสนับสนุนการประชุมนานาชาติเพื่ออนุรักษ์พะยูน

ศ.สพ.ญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ (ที่ 2 จากขวา) ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริม มูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เป็นประธานจัด “การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ครั้งที่ 1” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านอนุรักษ์พะยูน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พะยูนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสูงสุดสายงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมสนับสนุนการประชุมดังกล่าว ด้วยการอนุรักษ์พะยูนเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด