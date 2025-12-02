สธ.เผย ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่เพิ่มเป็น 140 ราย เปิด รพ.สนามเพิ่มเป็น 11 แห่ง แนะประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุ สัตว์มีพิษ และโรคฉี่หนู

กระทรวงสาธารณสุข สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพิ่มเป็น 140 ราย ส่วนอีก 7 จังหวัดที่เหลือให้ติดตามตรวจสอบและรายงานเข้ามาในระบบต่อไป พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีกแห่ง ที่โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่ รวม 11 แห่ง ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 11,000 ราย ส่งทีมหมอเดินเท้าออกดูแลประชาชนตามชุมชนครอบคลุมพื้นที่กว่า 75% คัดกรองสุขภาพจิตไปแล้วกว่า 3,800 ราย พบเครียดสูง 216 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 ราย ให้การปฐมพยาบาลทางใจและส่งเข้ารับการดูแลรักษาตามระบบ แนะประชาชนที่ทำความสะอาดบ้านเรือน ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ สัตว์มีพิษและโรคฉี่หนู
วานนี้ (1 ธันวาคม 2568) ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ทำเนียบรัฐบาล นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวในประเด็นการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม หาดใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. มีทั้งสิ้น 140 ราย ส่วนอีก 7 จังหวัดที่เหลือได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ให้ติดตามตรวจสอบและรายงานเข้ามาในระบบต่อไป
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งกลับมาเปิดบริการได้ แต่บางแห่งยังไม่เต็มรูปแบบ ได้เปิดโรงพยาบาลสนามช่วยเพิ่มการดูแลประชาชน รวม 11 แห่ง ได้แก่ 1) สนามบินหาดใหญ่ 2) หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่3) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 4) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 5) โรงพยาบาลรัตภูมิ6) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 7) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 8) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห 9) วัดคลองแห 10) โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และ 11) โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่ ให้บริการสะสม 1,423 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยใน 205 ราย ผู้ป่วยนอก 1,038 ราย ส่งต่อ 134 ราย และบริการฟอกไต 46 ราย พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mini-MERT) รวม 104 ทีม ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2568 ให้บริการสะสม 11,147 ราย ส่งต่อทางบก 259 ราย ส่งต่อทางอากาศ 213 ราย และยังเสริมทีมแพทย์เดินเท้าออกเคาะประตูบ้านในชุมชนต่างๆรวม 124 ทีม ตั้งแต่วันที่ 29- 30 พฤศจิกายน 2568 ออกบริการครอบคลุม 78 ชุมชน จาก 103 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 75.7 ให้บริการสะสม 10,427 ราย ส่งต่อ 16 ราย ส่วนการดูแลด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิตสะสม 3,820 ราย พบเครียดสูง 216 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 ราย โดยทุกรายได้รับการปฐมพยาบาลทางใจและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนกลับเข้าทำความสะอาดบ้านเรือน ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ สัตว์มีพิษต่างๆ ฝุ่นจากโคลนแห้ง รวมถึงไฟฟ้าดูด ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบูท ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ตรวจสอบปลั๊ก สวิตช์ไฟ เบรกกอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวังโรคที่มาหลังน้ำลด โดยเฉพาะโรคฉี่หนูซึ่งเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง หากมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อน่องรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือแจ้งทีมแพทย์เดินเท้า