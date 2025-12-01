กรุงเทพฯ อ่วม! ฝุ่นพิษปกคลุม 58 จุด ทะลุมาตรฐาน–ค่าฝุ่นพุ่งแตะ 55 มคก. ชาวเมืองเสี่ยงป่วยระนาว

เช้าวันที่ 1 ธ.ค. เมืองหลวงจมหมอกพิษ PM2.5 หลายเขตพุ่งแตะระดับอันตราย “สีส้ม” สูงสุด 55.6 มคก./ลบ.ม. ท่ามกลางอากาศเย็น–การระบายอากาศอ่อน ทำค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก หน่วยงานเร่งคุมเข้มทุกมาตรการ ขณะผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวกรุงงดกิจกรรมกลางแจ้ง–ใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกบ้าน สถานการณ์ยังไม่นิ่ง จับตาค่าฝุ่นพุ่งได้อีกตลอดทั้งสัปดาห์
วันนี้ (1 ธ.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
: ตรวจวัดได้ 28.1-55.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 58 พื้นที่ คือ
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
2.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
4.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 54.2 มคก./ลบ.ม.
5.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
6.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 52.5 มคก./ลบ.ม.
7.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 52.2 มคก./ลบ.ม.
8.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 51.8 มคก./ลบ.ม.
9.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 50.8 มคก./ลบ.ม.
10.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 50.6 มคก./ลบ.ม.
11.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
12.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
13.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
14.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
15.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 48.9 มคก./ลบ.ม.
16.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
17.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 47.9 มคก./ลบ.ม.
18.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
19.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
20.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 47.0 มคก./ลบ.ม.
21.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 46.7 มคก./ลบ.ม.
22.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 46.5 มคก./ลบ.ม.
23.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
24.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
25.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
26.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
27.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 45.5 มคก./ลบ.ม.
28.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 45.5 มคก./ลบ.ม.
29.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
30.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
31.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 44.7 มคก./ลบ.ม.
32.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
33.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
34.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 44.0 มคก./ลบ.ม.
35.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 44.0 มคก./ลบ.ม.
36.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
37.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 43.7 มคก./ลบ.ม.
38.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
39.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
40.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
41.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 43.0 มคก./ลบ.ม.
42.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 43.0 มคก./ลบ.ม.
43.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.
44.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 41.8 มคก./ลบ.ม.
45.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 41.3 มคก./ลบ.ม.
46.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม.
47.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
48.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
49.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 39.9 มคก./ลบ.ม.
50.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 39.7 มคก./ลบ.ม.
51.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 39.7 มคก./ลบ.ม.
52.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
53.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 38.7 มคก./ลบ.ม.
54.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 38.6 มคก./ลบ.ม.
55.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
56.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.
57.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 38.0 มคก./ลบ.ม.
58.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)วันที่ 1 - 2 และ 7 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน/ไม่ดี" ขณะเกิดอินเวอร์ชันใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น ส่วนในวันที่ 3-6 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน/ไม่ดี" แต่มีลมแรงเนื่องจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมา จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าลดลง คาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบจุดความร้อน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 จุด
เวลา 13.29 น. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
(อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue