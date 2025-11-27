“สุรศักดิ์” ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยภาคใต้ ขอความร่วมมือ “เลื่อนสอบ” พร้อมเร่งเยียวยาและระดมกำลังช่วยดูแลนักศึกษา–บุคลากร–ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

“สุรศักดิ์” ส่งหนังสือขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้
“เลื่อนสอบ” ออกไปก่อน พร้อมเยียวยาและระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษา
บุคลากร ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชน รวมถึงลูกหลานนิสิต นักศึกษา และครอบครัวต้องเผชิญจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อลดภาระความตึงเครียดในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ได้มากที่สุด ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนและการสอบที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่มาซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของนักศึกษา ดังนั้นกระทรวง อว.จึงได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบภัย ให้พิจารณาดำเนินการ 2 เรื่องหลัก คือ 1.หากมีกำหนดการสอบในช่วงเวลานี้ ขอให้พิจารณา “เลื่อนการสอบ” ออกไปก่อน เพื่อคลายความวิตกกังวล และภาวะความเครียดของนิสิต นักศึกษา และครอบครัวที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ 2.ขอให้ระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือดูแลข้าราชการ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และครอบครัวตามความเหมาะสม โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงโดยเร็วที่สุด
“กระทรวง อว.จะสนับสนุนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ หากสถาบันใดมีข้อขัดข้อง หรือต้องการรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถแจ้งประสานงานโดยตรงมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและส่งต่อความช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันท่วงที” นายสุรศักดิ์ กล่าว