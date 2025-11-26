BDMS มุ่งจุดหมายระดับโลกรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอน เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคเอกชนไทย “Global destination for the next generation of advanced cancer care”

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย มุ่งจุดหมายระดับโลกรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอน เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคเอกชนไทย “Global destination for the next generation of advanced cancer care” โดยผนึกกำลังกับ Medical Excellence JAPAN (MEJ) และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น เดินหน้าพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วย 'โปรตอนบำบัด' เทคโนโลยีรังสีขั้นสูง เริ่มโครงการก่อสร้าง Bangkok Proton Center ศูนย์โปรตอนบำบัดในภาคเอกชน ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในไทยไปสู่ระดับสากล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
โปรตอนบำบัด คือใช้พลังงานจากอนุภาคโปรตอน ฉายไปยังเซลล์มะเร็งที่เฉพาะอวัยวะ คุณสมบัติคือจะปล่อยพลังงานทั้งหมดที่จุดที่กำหนด ช่วยให้เซลล์ปกติรอบข้างได้รับรังสีน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ลดผลข้างเคียงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในผู้ป่วยโดยเฉพาะมะเร็งในบริเวณที่ซับซ้อน เช่น สมอง ไขสันหลัง หรือ มะเร็งในเด็ก ฯลฯ
การลงทุนเพื่ออนาคตสุขภาพไทย พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ศูนย์โปรตอน ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยี แต่คือการลงทุนในอนาคตด้านสุขภาพของคนไทย และด้วยความร่วมมือกับ ERIA และ MEJ การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการนำระบบการรักษาโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานขั้นสูงระดับสากล มาเพิ่มทางเลือกการรักษาให้กับประชาชน ทั้งคนไทยและต่างชาติ”
ด้านความพร้อมของโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ศ.พิเศษ นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital เปิดเผยว่า ‘เทคโนโลยีโปรตอนบำบัด' ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ เป็น Next Generation Proton เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติใหม่ของการรักษามะเร็ง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันปกป้องอวัยวะสำคัญและลดผลข้างเคียงในระยะยาวในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลพร้อมผสานเทคโนโลยีนี้เข้ากับการดูแลแบบ Total Cancer Care โดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการ เพื่อส่งมอบทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ
ความเชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและการสนับสนุนระดับภูมิภาค การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ERIA ในบทบาทส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข และ MEJ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการแพทย์จากญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์โปรตอนบำบัดในประเทศไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาค
Dr. Kenji Shibuya, Chief Executive Officer, MEJ กล่าวว่า “ประเทศญี่ปุ่นนับเป็น ผู้นำระดับโลกด้านโปรตอนบำบัด ด้วยประสบการณ์ทางคลินิกที่เราสั่งสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และมีศูนย์ให้บริการแล้วถึง 19 แห่งทั่วประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดให้กับพันธมิตรไทยอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วยในภูมิภาคนี้”
Dr. Manani Uechi, Director of Health Services, ERIA ในนามตัวแทนของ Dr. Tetsuya Watanabe, President of ERIA กล่าวว่า “ERIA มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์โปรตอนบำบัด ร่วมกับ BDMS ในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศญี่ปุ่นในการ ยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งในภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น”
Bangkok Proton Center ศูนย์โปรตอนบำบัด จะใช้เวลาในการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ และฝึกอบรมบุคลากรประมาณ 3-4 ปี คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2029
ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลวัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า “วัฒโนสถ” ซึ่งหมายถึง "ยาก้าวหน้า" โรงพยาบาลให้บริการดูแลมะเร็ง ตามแนวคิด Total Cancer Care ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มาแล้วกว่า 37,000 ราย โดยมีทีมสหแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย การันตีด้วยมาตรฐานรางวัลระดับสากล ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านการรักษามะเร็งของไทย
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จากความร่วมมือของผู้นำ 16 ประเทศในเอเชียตะวันออก มีบทบาทเป็นสถาบันวิจัยนโยบายชั้นนำ (Policy Think Tank) ที่ดำเนินการวิจัยและเสนอแนะนโยบายเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน โดยเน้นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาค
Medical Excellence JAPAN (MEJ) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางหลัก ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตของประเทศญี่ปุ่น โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อ ยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพระดับโลก และ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงของญี่ปุ่น